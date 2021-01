Polizia Locale, Moschetta: «Necessario investire risorse in uomini»

L'analisi del Responsabile del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale, il Maresciallo Capo, Mauro Moschetta:

«L’anno 2020 appena trascorso è stato caratterizzato dalla grave emergenza dovuta alla pandemia da “COVID-19”, purtroppo ancora in corso, con un consistente calo della circolazione stradale, rispetto agli anni passati, al quale, però, non è seguito un corrispondente o quanto meno proporzionale calo del numero degli incidenti stradali verificatisi anche sul nostro territorio. Un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale e che sembra avviatosi verso la conferma osservando quello che è già successo in questi primi venti giorni dell’anno 2021 sulle nostre strade. Per avere un termine di paragone, è sufficiente ricordare che nell’anno 2019 il Nucleo di Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria ha rilevato n. 220 incidenti stradali mentre nel 2020 ne ha rilevati n. 154 nonostante i diversi periodi di lockdown: un calo appena del 30% circa. Ciò nonostante, gli incidenti stradali da noi rilevati sul territorio andriese hanno causato il decesso di due persone e lesioni personali ad altre 138, molte delle quali hanno riportato gravi e permanenti conseguenze, un bilancio comunque pesante per le famiglie coinvolte e per l’intera comunità.

A questi dati, ovviamente, sono da aggiungere i sinistri stradali rilevati dalla specialità della Polizia Stradale, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, per avere un quadro della situazione più completo in riferimento alla sinistrosità rilevata sull’intero territorio comunale.

Occorre riflettere anche sui costi per la collettività che gli incidenti stradali producono, quali ad esempio i costi sanitari, quelli economici ma anche in termini di impegno severo delle strutture ospedaliere e di tutto il sistema di urgenza ed emergenza del soccorso pubblico per non parlare dei costi assicurativi, come si può ben intuire visto il coinvolgimento di oltre n. 300 veicoli nei sinistri stradali rilevati nel 2020.

Strettamente e direttamente connessa all’attività di rilevamento degli incidenti stradali vi è anche la conseguente attività di indagine di polizia giudiziaria relativa ai reati - n. 2 per omicidio stradale, n. 5 per guida in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, n. 6 per fuga e omissione di soccorso, n. 4 per lesioni personali, n. 1 per ricettazione e n. 2 per guida senza patente – nonché la relativa attività sanzionatoria amministrativa.

Da sottolineare che l’introduzione della legge nr.41/2016 sull’omicidio stradale e le lesioni personali stradali ha imposto una maggiore cura nei rilievi, attraverso una attenta raccolta di fonti di prova, al fine di trasmetterle all’Autorità Giudiziaria, per individuare le responsabilità dei coinvolti.

In relazione alle cause principali che hanno determinato la produzione degli incidenti stradali rilevati è emerso che il 28% sono stati determinati dalla velocità non adeguata, il 25% dall’inosservanza delle norme sulla precedenza, l’11% da errate esecuzioni di manovre di svolta, il 6% da manovre di sorpasso vietate e circolazione contromano e il restante per violazioni varie.

I dati rilevati palesano una conferma rispetto al trend degli ultimi anni: il Nucleo di Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Andria è intervenuto spesso sulle arterie stradali extraurbane, che attraversano il vasto territorio comunale – il 26% del totale degli incidenti stradali rilevati – fornendo un importante servizio, apprezzato non solo dall’utenza cittadina. Ringrazio pubblicamente - continua il maresciallo capo Mauro Moschetta - tutto il personale effettivo al suddetto Nucleo, per la competenza e professionalità quotidianamente dimostrata negli interventi eseguiti: “la cartina al tornasole” di detta professionalità è il quasi totale azzeramento del contenzioso (ricorsi al Giudice di Pace e alla Prefettura) che si è consolidato negli anni.

Nell’osservare i dati relativi alla sinistrosità che ha interessato il nostro territorio, emerge un coinvolgimento piuttosto marginale di pedoni e ciclisti, la cosiddetta “utenza debole” (il 7% del totale degli incidenti rilevati), di ciclomotori e motocicli (il 7% del totale degli incidenti rilevati) e di veicoli pesanti (il 10% del totale degli incidenti rilevati) mentre nel 76% dei sinistri stradali sono rimasti coinvolte solo autovetture. In nessun incidente stradale sono rimasti coinvolti monopattini e/o altri mezzi di micro mobilità elettrica.

Questo spaccato rappresenta una realtà che, in un certo qual modo ed almeno per ora, ridimensiona alcuni luoghi comuni relativi anche alla percezione della sicurezza stradale in città in riferimento alla diffusione dei velocipedi e delle e-bike nonché dei nuovi mezzi di micro mobilità elettrica, conseguente anche alle incentivazioni governative.

Quel 76% di autovetture coinvolte nei sinistri stradali, il cui 74% ha interessato le strade urbane, può significare che in ambito urbano circolano troppi veicoli a motore, con ripercussioni anche sulla salubrità dell’aria della nostra città, per cui sorge la necessità di ridurre e disciplinare meglio tale circolazione incentivando ad esempio la mobilità sostenibile. Queste, però, sono riflessioni che attengono alla Politica. Quello che, invece, attiene ai nostri compiti istituzionali è fornire a chi di dovere i dati consuntivi dei rilievi e, soprattutto, organizzare servizi di polizia stradale mirati a un più capillare controllo della circolazione stradale finalizzato a ridurre significativamente il numero e la gravità degli incidenti stradali in città.

È ovvio che per dare più sicurezza e migliori servizi è necessario investire risorse in uomini - mi riferisco sia alle nuove assunzioni che all’aggiornamento e formazione del personale di Polizia Locale già in servizio - e in mezzi tecnologici efficienti (precursori, etilometri, sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni al Codice della Strada, ecc…), che, se ben utilizzati, sarebbero anche in grado di limitare alcune inefficienze nel controllo della circolazione stradale dovute alla forte carenza dell’organico.

Si avverte, infine, l’esigenza improrogabile di una ulteriore maggiore qualificazione professionale e una continuità degli aggiornamenti degli operatori della Polizia Locale - chiude la nota di Mauro Moschetta - al fine di permettere, a coloro che sono impegnati quotidianamente nei servizi di polizia stradale, di adempiere correttamente al proprio ruolo conquistato sul campo giacché anche la realtà del nostro territorio rispecchia pienamente quanto avviene a livello nazionale: le Polizie Locali rilevano il 65,8 % degli incidenti stradali (fonte ACI-ISTAT in riferimento all’anno 2019)».