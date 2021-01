Bando servizio civile nella Misericordia di Andria e nella sez. di Montegrosso: 74 posti disponibili

74 giovani al servizio della comunità nei progetti del servizio civile della Misericordia di Andria sia nelle sedi andriesi della Confraternita che nella sezione di Montegrosso. Un esercito di giovani per vivere un importante anno di volontariato, di servizio, di formazione e di grande crescita umana e professionale.

Nello specifico saranno 74 i giovani selezionati per il servizio civile con diversi progetti approvati. I servizi attivati riguardano le tantissime attività messe in campo quotidianamente dalle Misericordie sia in ambito sociale che di protezione civile. Cinque nel complesso le sedi dove poter svolgere i progetti approvati sia nel bando ordinario che nel bando di Garanzia Giovani. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. È importante, però, che tutti i giovani interessati al servizio civile universale che non hanno ancora SPID si attivino sin da subito per acquisire la propria identità digitale perché sarà fondamentale per completare la procedura.

Per informazione sarà possibile contattare la mail pugliasc@misericordie.org o il numero di telefono +39 345 238 2150. Sul sito della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia (https://www.misericordie.it/bando-giovani-2020) sarà possibile, invece, visionare i singoli progetti. La scadenza per le iscrizioni è stata prorogata al 15 febbraio 2021.