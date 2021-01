Prefettura Bat, arrivata una nuova dirigente

Un nuovo Dirigente al servizio della Prefettura di Barletta Andria Trani: si tratta del Viceprefetto Aggiunto Maria Ilenia Piazzolla, che ha preso servizio lo scorso lunedì 18 gennaio, andando dunque a rafforzare il team dirigenziale a supporto del Prefetto.

Il Viceprefetto Aggiunto Piazzolla, proveniente dalla Prefettura di Taranto dove ha ricoperto rilevanti incarichi distinguendosi per spiaccata competenza ed elevato spirito di servizio, andrà a ricoprire l’incarico di Dirigente dell’Area III “Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”, oltre a coadiuvare il Prefetto in tutte le attività correlate all’emergenza sanitaria in atto.

Nell’accogliere con soddisfazione il nuovo Dirigente, il Prefetto Maurizio Valiante si è detto certo «che saprà assolvere con professionalità e dedizione i compiti assegnati, qualificando ulteriormente l’incessante impegno che la Prefettura sta dispiegando sul territorio».