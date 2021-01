Sindaca Bruno a Confindustria Bat: «Tempi difficili ma ne usciremo ricreando sviluppo»

Stamane a palazzo di città la Sindaca Giovanna Bruno, ha ricevuto, insieme all'assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia, una delegazione degli imprenditori di Confindustria guidata da Sergio Fontana, numero uno degli industriali pugliesi e presidente di quelli della provincia Bari-Bat. Insieme a lui anche il neo Presidente della delegazione Bat, Riccardo Cassetta, industriale oleario, il Direttore Generale di Confindustria, Vittorio Colangiuli. Il Sindaco ha assicurato ogni impegno e collaborazione. «Siamo consapevoli – ha detto - delle difficoltà del momento, ma se ne esce con il rispetto delle regole e soprattutto con azioni coerenti e con procedure rispettose della legge. Su questo sono tassativa. Anche se stiamo vivendo tempi di lacrime e sangue, se le lacrime e il sangue sono frutto di una visione, sono convinta che, con questa visione e facendo scelte coraggiose, i risultati arriveranno. Certo non nell'immediato. Ci sono lamentele e criticità, ma siamo qui per questo, non ci sottraiamo ai nostri doveri e non ci scoraggiamo».

«A noi non manca – gli ha fatto eco il presidente della Delegazione Bat di Confindustria, Riccardo Cassetta - il coraggio per questo incarico e per le responsabilità che comporta. Tanto che siamo partiti subito affrontando i problemi molteplici che ci sono nella Bat .Per questo siamo già stati dal Presidente della Provincia, Lodispoto, e abbiamo sollevato, in particolare, il tema del rilancio dell'azienda agricola provinciale di Papparicotta che è in stato di abbandono e che potrebbe essere fonte di particolare pericolo di contagio e malattia per le superfici olivetate lì presenti. C'è stato detto che è stato nominato un agronomo per valutare lo stato dell'azienda e pensare al suo rilancio, ma c'è un gruppo di aziende preoccupate perchè quello è un cuore pulsante produttivo per il nostro agro e il nostro olio Dop. Quindi non staremo fermi. Analogamente abbiamo sollecitato ieri, durante l'incontro che si è tenuto a Barletta, anche il Prefetto sui temi della sicurezza. E quanto alla nascita di nuova impresa occorre semplificare e velocizzare le procedure per nuovi insediamenti o per l'ampliamento di quelli esistenti».

«Il rilancio e lo sviluppo passano – ha detto anche il Sindaco - attraverso la riqualificazione di molte delle nostre strutture comunali, un processo che deve coinvolgere forse esterne. Quanto a Papparicotta siamo intervenuti per difenderne la storia e la sua ricchezza e va difesa perchè non si fanno affari sulla storia di una comunità. La Provincia Bat ha colto il segnale e anche se non abbiamo consiglieri presenti nel Consiglio siamo intervenuti rapidamente sulla Provincia. Non rinunciamo a fare e dire il nostro: siamo il quarto comune più grosso in Puglia , meritiamo attenzione e rispetto. Anche per questo valorizziamo ogni nostro asset, anche puntando sulla green economy, su Montegrosso, porta del Parco della Murgia, scelto come “Borgo della Salute”, sulla sua valorizzazione enogastronomica».