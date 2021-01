Visite in presenza e sicurezza al Lotti-Umberto I per gli alunni di terza media in chiave iscrizioni

Gli alunni di terza media hanno a disposizione ancora tre giorni di tempo per presentare la domanda di iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di scuola media superiore per l'anno scolastico 2021/22. Una scelta non sempre facile e complicata dal particolare momento determinato dall'emergenza epidemiologica che non ha consentito alle scuole di organizzare le consuete attività di orientamento. Per questo motivo l'I.I.S.S. “R. Lotti-Umberto I” di Andria, che vanta tre diversi indirizzi (tecnico per il turismo, professionale per i servizi commerciali e tecnico agrario), ha deciso di venire incontro alle richieste di ragazzi e genitori programmando per questo fine settimana, oltre all'ultimo 'open day' online, anche incontri in presenza (ed in sicurezza) per permettere agli alunni e le famiglie interessate di visitare gli ambienti scolastici ed i vari laboratori, di apprezzare le attrezzature tecnologiche d'avanguardia, avere informazioni sull'offerta formativa dell'istituto ed eventualmente formalizzare l'iscrizione in segreteria.

Per questa visita sarà obbligatorio l'uso della mascherina e verrà rispettato il protocollo anti-Covid in vigore. Ecco perché bisognerà preliminarmente prenotarsi al numero 0883541052.

In particolare la sede centrale di Via Cinzio Violante, 1 sarà aperta oggi dalle 8 alle 18. mentre la sede del Tecnico Agrario, in piazza San Pio X dalle 8 alle 13.

Domenica, invece, il personale scolastico di entrambe le sedi sarà a disposizione di alunni e famiglie dalle 9.30 alle 12.30.

Per chi non potesse recarsi a scuola di persona ed è comunque interessato a conoscere ogni dettaglio dell'offerta formativa di tutti e tre gli indirizzi del Lotti-Umberto I rimane confermato l'appuntamento online di domenica 24 gennaio dalle 10 alle 12.