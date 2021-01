Voci della Storia e della Memoria" per non dimenticare

Si chiama “Voci della Storia e della Memoria” l'evento organizzato per la Giornata della Memoria del 27 gennaio dall’Assessorato alla Bellezza, l’Assessorato alla Persona, la Biblioteca comunale “G. Ceci” e la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”, con il partenariato del Museo diocesano “San Riccardo” di Andria.

L'evento consiste in una serie di appuntamenti pomeridiani, dal 25 al 28 gennaio, alle ore 16,30, per circa 30 minuti, che potranno essere fruiti in diretta Facebook sulle pagine del Comune di Andria e della Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino”.

Destinatari privilegiati dell'iniziativa sono i bambini dai 9 anni in su, e gli adolescenti.

La sindaca Giovanna Bruno, la dirigente scolastica Celestina Martinelli, la bibliotecaria Tonia Del Mastro e l'educatrice Lella Agresti leggeranno brani tratti da libri che raccontano storie e testimonianze di chi ha vissuto in prima persona questa triste pagina della Storia. Ad ogni lettura seguirà una breve pillola di storia ebraica, soprattutto quella che ci riguarda più da vicino come comunità, a cura di Maria Pia Scaltrito, studiosa di Storia degli Ebrei nel Sud Italia e ricercatrice presso l'EHESS-CRH di Parigi.

Il 27 gennaio sarà un appuntamento speciale. Durerà un’ora circa, interverranno ospiti a sorpresa, e sarà possibile interagire con domande inviate in diretta. Le dirette saranno trasmesse dalle due Biblioteche, come invito alla lettura, che non si concluda solo nella Giornata della Memoria.

“Voci della Storia e della Memoria”, prevede anche una parte artistica, a cura degli studenti del Liceo Artistico dell'I.I.S.S. - "G. Colasanto" che dipingeranno tre panchine sparse in tre punti chiave della città: Piazza Umberto I, Piazza Sant'Agostino, Largo Seminario. Le coloreranno con motivi ispirati al libro "Liliana e la sua Stellina", libro dedicato alla storia di Liliana Segre.

È dunque una settimana piena di eventi per onorare quel che ci esortò a fare Primo Levi in un suo celebre aforisma: “L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”