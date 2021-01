Per rispondere alle nuove sfide della società contemporanea, l’IISS “G. Colasanto” di Andria propone ai suoi futuri iscritti quattro indirizzi di studio.

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale , in grado di formare futuri professionisti nei settori dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, in cui sono richiesti interventi multidisciplinari e d'équipe per soddisfare i bisogni dei minori, degli anziani e delle persone diversamente abili, avendo cura anche dei loro ambienti di vita.

Promozione Commerciale Pubblicitaria , che consente ai suoi diplomati di essere sin da subito operativi all'interno delle aziende per la gestione amministrativa, commerciale e di vendita, mettendo in campo le competenze acquisite nell'uso delle nuove strategie comunicative; è possibile, tra l'altro, in questo indirizzo conseguire la qualifica di Operatore Grafico Multimedia alla fine del terzo anno di corso , sostenendo un esame.

, che consente ai suoi diplomati di essere sin da subito operativi all’interno delle aziende per la gestione amministrativa, commerciale e di vendita, mettendo in campo le competenze acquisite nell’uso delle nuove strategie comunicative; è possibile, tra l’altro, in questo indirizzo conseguire la qualifica di , sostenendo un esame. Liceo artistico (indirizzi Grafica e Audiovisivo e Multimedia), che fornisce un percorso di apprendimento particolarmente focalizzato sul patrimonio artistico, durante il quale gli studenti possono dare spazio alla propria creatività attraverso le tecniche grafiche, pittoriche e informatiche, funzionali soprattutto alla valorizzazione e alla comunicazione visiva ed editoriale; il recente indirizzo Audiovisivo e multimediale risponde pienamente ad un emergente bisogno culturale e professionale: formare professionisti competenti nelle strategie di comunicazione di massa, necessarie per le aziende che richiedono sempre più tecnici capaci di operare con le tecnologie di rappresentazione video e audio.

A questi indirizzi, si aggiunge una vasta gamma di attività extracurriculari che pongono gli studenti e le studentesse in una relazione proattiva col territorio in base ai loro diversificati interessi, consolidando il valore della convivenza civile quale valore fondante dell’intera comunità scolastica. Ecco dunque il Progetto di educazione alla legalità, alla convivenza civile e contrasto al bullismo per formare futuri cittadini del mondo, consapevoli dei valori costituzionali e responsabili nell’utilizzo delle piattaforme social.

Cruciale, e in linea con le tematiche di stretta attualità, il Progetto di educazione ambientale, alla salute e all’affettività , le cui attività educano gli studenti ad adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente, a consolidare l’identità culturale attraverso la esperienze attive di valorizzazione dei beni storici, architettonici e ambientali e ad adottare sani stili di vita nelle diverse fasi di sviluppo fisico e psichico degli stessi adolescenti.

Particolarmente diversificato il Progetto Arte, grafica, fotografia e territorio concepito come laboratorio continuo di sperimentazione e contaminazione artistico-culturale. Attraverso numerose attività multidisciplinari, questo progetto consente agli studenti e alle studentesse di produrre oggetti d’arte in funzione della comunità cittadina e organizzare eventi artistici all’interno e all’esterno dell’istituto, come la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea, di cui si sono tenute già due edizioni, la Giornata dell’arte e della creatività studentesca, la Notte bianca del Liceo Artistico.

I due progetti Qualità e Recupero, rinforzo e guida al metodo di studio tengono conto, insieme al potenziamento , delle specifiche necessità degli studenti, proponendo da un lato ulteriori occasioni di apprendimento dedicate alle eccellenze, dall’altro percorsi ad hoc volti a migliorare il metodo di studio e il successo formativo degli studenti in difficoltà.

Ma non può esserci una comunità scolastica ed educante laddove non c’è inclusione : sport, musica, teatro e ambiente rappresentano una squadra vincente per abbattere le barriere e favorire l’inclusione sociale e il benessere degli studenti e delle studentesse diversamente abili, anche attraverso i campionati studenteschi , momento di grande coinvolgimento nelle diverse discipline sportive.

Gli studenti e le studentesse sono, dunque, accompagnati dal momento del loro ingresso sino al termine del percorso di studi, anche grazie al Progetto orientamento , utile ad una scelta adeguata dopo il diploma, che viene svolta insieme a Università, referenti degli enti coinvolti e famiglie.

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto “Colasanto”, quindi, fa della valorizzazione delle differenze il proprio punto di forza, con un dirigente e un corpo docente aggiornati, sensibili e vicini alle necessità del territorio, degli alunni e delle loro famiglie.