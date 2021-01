Con propria determinazione la sezione turismo della Regione Puglia ha stabilito la graduatoria definitiva relativa alle candidature pervenute nell’ambito dell’avviso pubblico per la selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico. Tra i comuni ammessi vi è anche Andria che risulta beneficiario di un finanziamento per l’intero importo del progetto pari ad 500mila euro e per il quale non è previsto alcun cofinanziamento.

Ai fini dell’utilizzo di tali risorse l’ente comunale, con propria delibera di giunta, ha approvato il “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Andria” e si è impegnato, con la sottoscrizione, al rispetto dei contenuti dello stesso.

Il progetto, lo ricordiamo, prevede la realizzazione di un percorso pedonale naturalistico che, attraverso la pineta di Castel del Monte, consentirà di raggiungere l'Infopoint ai piedi del maniero federiciano. Inoltre, sono previste la risistemazione dei muretti a secco, la pavimentazione naturale e la predisposizione di aree tematiche con particolari installazioni artistiche.

L’auspicio è che si proceda speditamente affinché sia riqualificata una zona abbandonata a se stessa da decenni e che si possa, finalmente, “sfruttare” Castel del Monte e il nuovo percorso per il rilancio turistico e culturale della nostra città.