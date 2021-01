"Crescere e far crescere in tempo di pandemia": l'incontro con don Julián Carrón

Sabato 30 gennaio, alle ore 21:00, si terrà un incontro pubblico in diretta streaming, sul canale YouTube di Comunione e Liberazione, dal titolo: “Educazione, comunicazione di sé. Crescere e far crescere in tempo di pandemia”.

Sarà un dialogo con don Julián Carrón, sulle tante domande provocate dalla situazione che la scuola sta vivendo in questo periodo, ma che riguardano proprio tutti, in quanto nessun adulto può considerarsi estraneo all’emergenza educativa in atto. Il dialogo prenderà spunto da una lettera, parzialmente pubblicata sul Corriere della sera del 10 gennaio 2021, scritta da alcuni insegnanti ed educatori di Comunione e Liberazione: “L’esempio che da insegnanti dobbiamo dare”.

È il racconto di esperienze, di fatiche, ma anche di una speranza per il Paese. Si sottolinea l’attualità del pensiero di Pasolini: “Se qualcuno ti avesse educato, non potrebbe averlo fatto che col suo essere, non col suo parlare”, per affermare che “ in presenza o a distanza, è il nostro esserci a offrire una provocazione all’inquietudine o al disinteresse dei ragazzi”. Questa è la possibilità di restituire l’insegnamento alla bellezza che ne è all’origine: “La libertà dell’insegnante in dialogo con la libertà dei ragazzi attraverso i contenuti di ogni giorno”.

Da tempo don Carrón insiste sul principio che non si educa con i discorsi, si educa con l’essere. Così si è espresso il 20 novembre 2020, durante un’Assemblea di insegnanti: “Allora, la prima cosa che secondo me è utile fare è riconoscere che i primi a essere sfidati da questa situazione siamo noi. Per questo mi piace da morire quello che dice don Giussani... «l’educazione è una comunicazione di sé»”. Non a caso, don Carrón ha voluto intitolare “Educazione. Comunicazione di sé” (ed. San Paolo) il libro scritto come suo contributo all’evento “Ricostruire il patto educativo globale”, voluto da Papa Francesco. “L’educazione è dare il senso della vita, non è una parola, è un’esperienza. Il problema dell’educazione riguarda innanzitutto noi adulti, perché da noi dipende la possibilità che i giovani, i nostri giovani possano incontrare una strada per il loro cammino”.

Non si può che dare credito alle parole vissute di don Julián Carrón e concedersi il tempo, la sera di sabato 30 gennaio, per accogliere l’invito al dialogo con un grande educatore.