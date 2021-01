Proroga due mesi a 170 Oss della Asl/Bt, l’USPPI: «Chi rema contro?»

L’Usppi Puglia comunica che, al termine dell’incontro tenutosi in data odierna in videoconferenza con il Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro, informa della volontà del governo regionale di prorogare sino al 31 marzo 2021 (proroga tecnica/pandemica) con la possibilità di stabilizzazione entro il prossimo 31 dicembre, il personale O.S.S. aventi titolo di cui alla Legge Madia estesa, grazie all’Usppi, sino al 31 dicembre 2021.

L’Usppi Puglia attraverso il suo segretario nazionale e regionale Puglia Nicola Brescia unitamente ai segretari provinciali Rino Ruggiero e Sebastiano Azzaro, ha sospeso con effetto immediato le due manifestazioni di proteste indette per oggi dinanzi al consiglio regionale e domani 29 dinanzi alla direzione generale della Asl/Bt.

Preavvertendo che, la proroga tecnica/pandemica non soddisfa il sindacato Usppi che chiedeva una proroga sino al 31 dicembre, come avvenuto per altri operatori sanitari di ogni Asl pugliese, e invita il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano a predisporre un atto di indirizzo, al fine di ottenere “pari dignità” fra il personale delle Asl, poiché ogni direttore generale, sta adottando provvedimenti non omogenei creando grande confusione e tensione fra il personale O.S.S. .

Da una parte ci sono gli 804 operatori socio sanitari assunti a tempo determinato, di questi 512 sono stati assunti prima del 31 dicembre 2019, fra i quali 170 O.S.S. della Asl/Bt, prima dell’inizio della pandemia e invece 292, nel 2020 dopo l’inizio della pandemia - dichiara Brescia Usppi.

La Regione attende il Piano dei fabbisogni che ciascuna delle Asl deve predisporre e nel frattempo sta procedendo alla ricognizione generale.

Il presidente Vizzino ha chiesto un aggiornamento della seduta su questi temi, sollecitando i Piani dei fabbisogni che le direzioni strategiche delle Asl avrebbero dovuto già predisporre, trattandosi di Piani triennali 2020/2022.

«Il problema degli OSS assunti a tempo determinato nelle Asl pugliesi e quindi il loro destino è stato l’argomento affrontato nel corso dei lavori della III Commissione Salute. L’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco ed il Direttore del Dipartimento Salute e Benessere Vito Montanaro, hanno illustrato lo stato dell’arte, spiegando che la situazione, come già evidenziato in più occasioni, appare molto complessa. In via prioritaria sarà necessario effettuare una verifica del fabbisogno in ogni singola Asl della Regione. Montanaro, si è impegnato a sollecitare le aziende sanitarie affinché completino in tempi rapidi l’analisi dei fabbisogni fino al 2022”.

Sulla base dei dati ad oggi disponibili, gli Oss assunti a tempo determinato sono 804, di cui 512 assunti prima del 2019/2020 e i restanti 292 durante la fase pandemica del 2020. Il requisito essenziale perché possano essere stabilizzati (come previsto per legge) è che entro il 31 dicembre 2021 raggiungano i 36 mesi di attività» continua Nicola Brescia leader dell’Usppi.

«È evidente che tali stabilizzazioni potranno essere effettuate prima di dar corso allo scorrimento degli idonei del bando di Foggia. L’argomento, in ogni caso, tornerà ad essere discusso in Commissione Sanità nel corso della prossima settimana e comunque non prima che lo stesso organismo disponga dei dati relativi al fabbisogno di personale (sulla base dei dati forniti dalle Asl)».