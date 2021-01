Ritorno a scuola, istituite nuove fermate per i bus in via Vaccina e viale Venezia Giulia

Il 1 febbraio riprenderanno le attività scolastiche e per garantire il rispetto della normativa anticontagio è stato previsto l'incremento del numero dei mezzi che saranno utilizzati dai pendolari per raggiungere le scuole cittadine e non.

Per fronteggiare tale incremento e data l'indisponibilità di largo Appiano, diventato cantiere per i lavori di interramento della ferrovia, è stato istituito, in forma sperimentale, a far data dal 1 febbraio e sino a fine mese il divieto di fermata e sosta a tutti i veicoli eccetto bus per riservare posti di fermate per i pullman lungo il lato destro di Via P. N. Vaccina a partire dal civ. 34 sino all'intersezione con Piazza dei Bersaglieri d'Italia, fatti salvi i posti auto riservati alle ricariche delle auto elettriche già presenti dinanzi alle colonnine di ricarica e lungo il lato destro di Viale V. Giulia a partire da Via Potenza sino al civ. 147 della stessa via con contestuale soppressione temporanea dei posti a pagamento presenti su Viale V. Giulia nel tratto interessato.

Inoltre, lungo il lato sinistro di Via P. N. Vaccina a partire dal civ. 34 sino all'intersezione con Piazza dei Bersaglieri d'Italia, viene istituito il divieto di fermata e sosta per tutti i veicoli con contestuale soppressione temporanea dei posti riservati alla sosta a pagamento, per consentire il transito dei veicoli non essendo sufficiente lo spazio di corsia restante libera con i veicoli in sosta lungo il lato sinistro.

I posti riservati alla nuove fermate dei bus di linee Urbane ed extraurbane dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario per effettuare la salita e la discesa di passeggeri. Terminate queste operazioni il bus dovrà riprendere immediatamente la marcia per consentire

ad altri mezzi di poter effettuare le stesse operazioni. Per nessun motivo detti posti potranno essere utilizzati per le soste prolungate dei bus di linee sia urbane che extraurbane.