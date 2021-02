Amianto e erba alta, 9 ordinanze emesse per intimare la rimozione ai proprietari

Sono 9 le ordinanze che la Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha firmato in questi giorni per la bonifica di alcuni siti ed intimare ai proprietari la rimozione ed avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti individuati sul posto grazie ai rapporti del Nucleo di Polizia Ambientale ed Ecologica della Polizia Locale.

In 5 casi la Sindaca ha ordinato la rimozione, da effettuare entro 30 giorni, pena la denuncia penale, di erba alta, vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere. In 3 casi si tratta di bonifica da amianto di 2 terreni e di 1 immobile, tutti abbandonati e tutti con la presenza di materiale nocivo in amianto (2 sono in contrada Cascione e l'altro in via Garibaldi). Nell'ultima ordinanza si tratta invece di un immobile allo stato rustico con annesso terreno abbandonato con erbe incolte, rifiuti e masserizie.

Tutte le ordinanze indicano i proprietari ai quali viene chiesto di provvedere alle misure richieste, pena il deferimento all'Autorità Giudiziaria.