In primavera u caffettirr passava la mattina presto tra le sei e mezzo e le sette. Mest Mcheil, che aveva fatto u scarpoir per tutta la vita, ora che era in pensione manteneva l’abitudine di alzarsi presto mentre la moglie ancora riposava: la giornata della donna anche quando si è anziani è sempre più pesante di quella dell’uomo, che, una volta in pensione, tende a vivacchiare. Normalmente era la moglie Andunett a preparare la colazione che consisteva di solito in un tazzone di caffè d’orzo, alla festa un po' di latte, se u vaccoir passava presto, pane e olive o pomodoro. Quando faceva freddo Andunett preparava u diavlicch per darsi un po' di calore

Quella mattina il nostro vecchietto pensò di fare cosa gradita e da u caffettirr si fece dare due tazzine di caffè, preparò il tavolo, arrostì un paio di fette di pane e chiamò la moglie per la colazione. Mezza assonnata cumà Sabbell gradì la sorpresa del marito: Mchè, na u si fatt mè da sessantann ca stoim nzimm. Meggh na volt assaliut, rispose il marito, adacsè t l’arrcurd. Finita la colazione Sabbell disse al marito che gli toccava anche sparecchiare e, “visto che ti trovi, fai anche i piatti di ieri sera”. So brutt r fimmn, dè u disct (dito) e s pigghn u vrazz. Sorrisero i vecchietti mentre il marito tentava un bacio rischiando di andare a terra entrambi. Proprio in quella situazione impacciata li colse la figlia, che era entrata per portare in consegna i bambini e sentì la mamma dire distintamente: stu mamaun! Era su di giri Mest Mcheil quando raccontò alla figlia la sorpresa che le aveva fatto. Al che la figlia si fece sfuggire: allora devo diventare vecchia io per avere il caffè? E senza attendere la risposta andò via.

La verità era che da noi i nonni avevano fatto del risparmio una virtù fondamentale: guardavano la lira ogni volta che facevano la spesa comprando solo l’essenziale per mangiare, senza pensare ai vestiti che riciclavano in continuazione. Comprare il caffè quella mattina fu uno spreco che non poteva ripetersi. Tutta la loro attenzione era nel preparare u rcurd per i figli. Facevano fatica ad aprire u contrafunn (il vuoto sotto l’ultimo tiretto) del comò dove conservavano tutti i soldini che risparmiavano. Solo la figlia femmina conosceva il ripostiglio ma non i soldi che c’erano, i tre maschi erano all’oscuro di tutto. I vecchietti si fidavano di più della figlia femmina. Con lei c’era maggiore confidenza perché andava tutti i giorni per lasciare i figli mentre lei andava a fare la sarta in un laboratorio e, quando poteva, resettava la casa dei genitori, molto piccola, per la verità, trattandosi di due piccoli ambienti seminterrati nel centro storico.

Quel giorno la giornata era bella e il nonno si fermò con i nipoti sul largo marciapiede antistante la modesta abitazione sorvegliandoli mentre giocavano a l bescchidd (piccole pietre utili per giocare. La sorveglianza dell’adulto era necessaria perché non era raro che le pietruzze, sia pure arrotondate, diventassero arma in caso di litigio).

Ecco all’improvviso fermarsi davanti al vecchietto un signore con tanto di divisa con il berretto che chiese di Michele: sondo io, rispose in perfetto italiano, cosa volete, incalzò piuttosto impaurito. Cià sind, sgnrei? chiese con garbo mentre anche la moglie si affacciava sull’uscio per curiosare. Sono un messo del comune e devo consegnare questa lettera. Mest Mcheil e cumà Sabbel rimasero impietriti: da loro non si era fermato mai nessuno, nemmeno il portalettere. Non vi preoccupate, disse il messo, è una bella notizia che vi porto, finalmente potete lasciare questa casa. I due rimasero interdetti tanto che non replicarono al messo che si allontanava. Quando si riebbero la moglie chiese al marito: Mchè, crrò, n’ann accarroit? La cois jà la nost! E cominciò a piangere perché da quella casa non voleva andarsene: c’era tutta la sua vita in quelle quattro mura diroccate. In realtà per loro era stata fatta persino una eccezione rispetto alla graduatoria data la pericolosità dello stabile sovrastante.

Poiché nessuno dei due sapeva leggere, mest Mcheil pensò bene di andare da u varvirr all’angolo di via Cristoforo Colombo e via mura Porta nuova: era il centro di assistenza della zona e u mest era il più informato ….. dei fatti degli altri: infatti a lui si rivolgevano per far leggere qualunque lettera o documento. Quando il barbiere lesse la lettera gli fece gli auguri e i complimenti: avete avuto il villino, dovete “scasare” da qui e andare in una casa nuova del comune. Erano i primi villini che venivano consegnati per favorire lo spopolamento delle grotte di sant’Andrea. Siamo a metà degli anni cinquanta e la lettera recava la firma del sindaco Jannuzzi.

Chiunque avrebbe fatto salti di gioia, ma mest Mcheil tornò a casa con il broncio. E’ vero che aveva sentito che dovevano abbattere quelle case perché erano pericolose, ma lui sapeva anche che era una notizia vecchia: era ancora giovane quando nel 1909 si parlò per la prima volta della eliminazione di quelle grotte ma non si era mai concretizzato nulla. Egli soprattutto negli anni successivi ci aveva sperato perché la casa era piena di 4 figli giovani e soprattutto c’era il problema di cautelare la figlia femmina che facevano dormire su un giaciglio accanto a loro. Ora che erano diventati vecchi ed erano rimasti soli speravano di finire in quell’ambiente familiare i loro giorni.

Quando la figlia andò a prendere i bambini i genitori la informarono subito della novità, invitandola ad andare al comune a dire che essi non si volevano spostare. La figlia ne parlò con il marito e insieme videro il lato positivo della cosa: se i tuoi genitori si trasferiscono alla nuova casa, potremo poi anche noi andare a vivere insieme con la scusa che tu devi accudire a loro che sono vecchi e quindi ci troviamo anche noi a vivere in una casa nuova, disse il marito. Si, rispose la moglie, e i miei fratelli lo permetteranno? Dei tre infatti solo uno era proprietario di casa. L’altro aveva una moglie fastidiosa che aveva sempre detto che non voleva accudire gli anziani (i suoi genitori erano entrambi morti) e quindi non doveva essere interessato, rimaneva l’ultimo, il più piccolo: come facciamo?

Pensa oggi e pensa domani la soluzione venne come al solito a u varvirr, che già aveva conosciuto situazioni similari. Prima di sloggiare fai venire ad abitare da te il figlio piccolo, peraltro senza figli e quindi si trattava solo di due persone. In questo modo la casa rimaneva abitata e il comune per demolirla doveva dare una abitazione anche a loro. In effetti questo fu un sotterfugio utilizzato da molti, tanto che Marano, divenuto a sua volta sindaco, dovette dare ordine di demolire immediatamente le grotte man mano che il titolare usciva di casa.

A Mest Mcheil il colpo riuscì: prima si trasferirsi fece entrare in casa il figlio; la figlia, invece, piano piano si trasferì al villino dei genitori. Felici e contenti? Manco per sogno: mest Mcheil cominciò a lamentarsi che nella nuova casa si sentiva prigioniero lontano dagli amici, dai negozi, da u varvirr dove si andava a intrattenere. La malinconia lo colse: i nipoti erano diventati grandicelli e quindi non gli facevano più compagnia. Michelepiano piano cominciò a morire. Dopo due anni lasciò sola la moglie che presa dal dolore lo raggiunse nel giro di una settimana. La figlia intanto stava nella casa e a nessuno venne l’idea di cacciarla, anche perché lei volle essere onesta con il fratello minore rivelando l’esistenza del tesoretto nascosto. A quel punto il fratello minore suggerì di farne solo due parti, ma la sorella disse che in quel modo sarebbero rimasti dispiaciuti i genitori. Alla fine trovarono un compromesso: un terzo di nascosto al fratello più piccolo che viveva in condizioni disagiate, il resto lo divisero in quattro in modo che ciascuno avesse un buon ricordo dei genitori.

C’era una volta il tempo in cui gli anziani risparmiavano in modo maniacale e spendevano con molta parsimonia, non avendo dimenticato i tempi duri della guerra. Eppure rappresentavano una presenza continua nella vita dei figli e dei nipoti, ai quali davano tutto, anche il racconto dei loro tempi andati, in cambio chiedevano un po' di amore e di rispetto. Per questo vivevano in famiglia: per fortuna loro non c’erano gli istituti assistenziali e non erano arrivate le badanti. Consumavano gli ultimi giorni nel tepore della famiglia che essi avevano creato.

“un tempo era grande il rispetto dovuto agli uomini con i capelli bianchi” diceva già Ovidio duemila anni fa.