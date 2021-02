Componenti della commissione toponomastica, pubblicato l'avviso per la presentazione di candidature

In esecuzione del Regolamento Toponomastico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 17.05.2012, modificato con delibera di Giunta Comunale n. 261 del 3.10.2012 e da ultimo n.75 del 06/06/2017, è stato pubblicato, a firma del Sindaco, avv. Giovanna Bruno, e dell'Assessore ai Servizi Demografici, Pasquale Colasuonno, un avviso per l'acquisizione di curricula necessari per la nomina dei componenti della Commissione Toponomastica, organo consultivo, che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, nell'adozione dei provvedimenti della Giunta Comunale sulla denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune per Legge.

La Commissione sarà formata da componenti che saranno scelti dal Sindaco tra i candidati in possesso del curriculum di maggiore affidabilità culturale e professionale.

La Commissione Toponomastica sarà costituita da:

Sindaco (con funzioni di Presidente);

Assessore ai Servizi Demografici;

Assessore alla Cultura;

n.7esperti esterni all'Amministrazione Comunale scelti per professione, incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia locale,glottologia,archivistica o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio lo svolgimento dell'attività della Commissione.

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato svolge le funzioni di Segretario della Commissione Consultiva Toponomastica. I componenti della Commissione restano in carica per la durata del mandato sindacale. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso essendo la funzione svolta a titolo gratuito. Pertanto, chiunque sia interessato a far parte della Commissione Toponomastica, è invitato a presentare apposita domanda corredata da separato e dettagliato curriculum vitae.

Le domande devono essere improrogabilmente presentate o/e pervenute entro le ore 12,00 del giorno 24/02/2021.

Copia integrale dell’avviso: