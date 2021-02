Il Giorno del Ricordo al liceo “Carlo Troya”: Argentina – Puglia in connessione

Ospiti del Liceo “Carlo Troya”, il prof. Sergio Rosato e la dott.ssa Luisa Filannino hanno dialogato con docenti e studenti in occasione del Giorno del Ricordo.

«Esperto di storia, dirigente scolastico a Trieste e poi trasferito a Buenos Aires, dove attualmente vive, come dirigente circoscrizionale presso il consolato, il professor Rosato, collegato dall’Argentina, ha ricostruito l’autunno del ’43 nei territori a confine tra Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Qui tutti gli Italiani vengono stretti in una morsa micidiale: da una parte premono i nazisti, dall’altra i partigiani jugoslavi. Cominciano arresti e persecuzioni a cui si aggiungono rancori e propositi di vendetta fino alle esecuzioni atroci quando i titini (seguaci di Tito) ricorrono al sistema delle foibe, profonde cavità diffuse in territorio carsico.

Fucilati in superficie, cadono in voragini di decine, a volte centinaia di metri, talvolta ancora vivi, trascinati dal peso del compagno colpito a morte. Il clima di terrore vissuto in quei mesi è stato analizzato dal prof. Rosato, con il supporto di documenti fotografici e video, con coinvolgente partecipazione, suscitando curiosità e interesse per eventi storici ancora poco conosciuti.

E tali vicende sono apparse ancor più vicine a noi quando la dott.ssa Luisa Filannino, laureata in Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Trieste, presidente dell’Associazione Virgilio, conoscitrice ed esperta del patrimonio locale, le ha contestualizzate nel nostro territorio. Per sfuggire alle brutalità, molti di quegli Italiani hanno trovato rifugio nei tanti campi di accoglienza sorti in tutta la penisola, anche in terra di Bari. La dott.ssa Filannino si è soffermata su uno dei due campi presenti a Barletta, quello allestito nella caserma “Ettore Fieramosca”, in seguito distrutta. Foto del tempo, documenti, ricevute, elenchi di profughi con relative località di partenza e arrivo, hanno coinvolto ed emozionato docenti e studenti.

Ben integrati, i profughi fruivano di agevolazioni anche per i figli che frequentavano le scuole della città. Non mancavano rivolte, di cui la dott.ssa Filannino ha trovato traccia, dovute al sovraffollamento dei campi.

Sulle tracce del Ricordo, il nostro istituto ha voluto sensibilizzare i ragazzi al valore della storia, alla consapevolezza che nel passato è il nostro presente e l’avvenire delle giovani coscienze».