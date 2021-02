Giornata Mondiale del Malato: la fraternità può curare

Comincia con un pensiero per quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus, il messaggio di Francesco per la Giornata mondiale del malato, che si celebra oggi 11 febbraio, sul tema: Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8). La relazione di fiducia alla base della cura dei malati.

Il Papa ci mette in guardia dal pericolo di cadere nell’idolatria di sé stessi, nell’incoerenza tra credo professato e vissuto. «Nessuno - afferma - è immune dal male dell’ipocrisia, un male molto grave, che produce l’effetto di impedirci di fiorire come figli dell’unico Padre, chiamati a vivere una fraternità universale».

Francesco analizza l'esperienza della malattia: «ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno innato dell’altro. Quando siamo malati l’incertezza, il timore, a volte lo sgomento pervadono la mente e il cuore; ci troviamo in una situazione di impotenza, perché la nostra salute non dipende dalle nostre capacità o dal nostro affannarci». La malattia, in altre parole, «impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio: una domanda che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e che a volte può non trovare subito una risposta».

Emblematica, a proposito, la figura biblica di Giobbe richiamata dal Papa: «La moglie e gli amici non riescono ad accompagnarlo nella sua sventura, anzi, lo accusano amplificando in lui solitudine e smarrimento. Giobbe precipita in uno stato di abbandono e di incomprensione. Ma proprio attraverso questa estrema fragilità, respingendo ogni ipocrisia e scegliendo la via della sincerità verso Dio e verso gli altri -spiega il Pontefice- egli fa giungere il suo grido insistente a Dio, il quale alla fine risponde, aprendogli un nuovo orizzonte». Confermandogli quindi che la sua sofferenza non è una punizione né uno stato di lontananza da Dio o un segno della sua indifferenza. «Così, dal cuore ferito e risanato di Giobbe, sgorga quella vibrante e commossa dichiarazione al Signore: “Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto”».

Per Papa Francesco, la malattia «ha il volto di ogni malato e malata, anche di quelli che si sentono ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie sociali che negano loro diritti essenziali». L’attuale pandemia «ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assistenza alle persone malate. Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non sempre è garantito l’accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa». Il motivo: scelte politiche, ma anche il modo di amministrare le risorse e l’impegno di quanti rivestono ruoli di responsabilità, così come affermato anche da Papa Francesco.

Contemporaneamente, la pandemia ha messo in risalto «la dedizione e la generosità di operatori sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i loro familiari. Una schiera silenziosa di uomini e donne che hanno scelto di guardare quei volti, facendosi carico delle ferite di pazienti che sentivano prossimi in virtù della comune appartenenza alla famiglia umana».

Il Papa ricorda, quindi, l’importanza della solidarietà fraterna, che si esprime concretamente nel servizio e può assumere forme molto diverse, a sostegno del prossimo. Solidarietà che significa avere cura di coloro che sono fragili: nelle famiglie, nella società, in chi ci è immediatamente accanto e vicino.

Nella parte finale del messaggio indica una strada da seguire per il mondo sanitario: «Stabilire un patto tra i bisognosi di cura e coloro che li curano», fondato sulla fiducia e il rispetto reciproci, sulla sincerità, sulla disponibilità, così da superare ogni barriera difensiva. «Una società - conclude il Papa - è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo a questa meta e facciamo in modo che nessuno resti da solo, che nessuno si senta escluso e abbandonato».

Questa sera, alle ore 18:30, presso la chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Teledehon, canale 28.