La Sindaca incontra i vertici dell’associazione "Amici per la vita"

Venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 11.00, nella sala Giunta del Palazzo di Città la Sindaca, avv. Giovanna Bruno, e l'assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia, riceveranno una rappresentanza degli imprenditori soci dell'Associazione Onlus “Amici per la vita” che, in queste ultime settimane, si sono distinti in opere sociali a favore delle famiglie bisognose colpite dalla pandemia con pacchi viveri, buoni spesa, buste alimentari, Dpi,etc.

Nella stessa circostanza l'Associazione donerà un monitor paramedico multifunzionale alla delegazione di Andria della Croce Rossa Italiana, e verrà illustrato, in dettaglio, il bilancio dell'attività sociale svolta nel corso del 2020.

La Sindaca Bruno e l'assessore Troia, a loro volta, illustreranno le ulteriori iniziative solidaristiche che potrebbero essere avviate con la collaborazione dell'associazione “Amici per la vita”.