Riparte la mensa nelle scuole d'infanzia comunali ma i genitori protestano: «Orari inaccettabili»

Dopo mesi di stop legati all'emergenza Covid, riparte da giovedì 18 febbraio la mensa nelle scuole dell'infanzia comunali, dopo un incontro tenutosi nei giorni scorsi tra i Dirigenti scolastici e la Ditta Pastore, aggiudicataria del servizio.

In considerazione dell’avvio del servizio di refezione scolastica, con decorrenza dal 18 febbraio e fino a nuove disposizioni, l’orario delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia statali del territorio andriese risulta articolato dalle 8.15 alle 14.15, mentre il servizio di refezione verrà espletato nella fascia oraria dalle 12.00 alle 13.30.

Eventuali richieste documentate di esonero dalla mensa comportano l’uscita dell’alunno alle 11.45 prima dell’orario di refezione.

Questa modulazione di orari ha lasciato l'amaro in bocca a molti genitori, considerato anche l'aggravio della spesa del buono pasto dopo l'ultimo aggiornamento dei costi dell'ultima Giunta Giorgino del novembre 2018: quattro le fasce di reddito secondo Isee per accedere ai pasti, con la prima che va da 0 a 6 mila euro e il pasto costerà 3,10 euro (con costo dimezzato a 1,55 euro per ogni altro figlio fruitore); per la fascia B, con Isee da 6 mila a 11 mila euro, il buono pasto costerà 4,90 euro; per la terza fascia, con Isee da 11 mila a 15 mila euro, il buono sarà di 5,60 euro; infine, per l’ultima fascia, con Isee superiore a 15mila euro, il buono costerà 5,90 euro.

«Non solo pagheremo tanto, ma dovremo far uscire i bambini prima di quanto previsto dall'orario "normale" - commenta una nostra lettrice -: l'orario di funzionamento della scuola d'infanzia dovrebbe prevedere 40 ore settimanali, quindi 8 ore al giorno. Questo significa che "a regime" i bambini dovrebbero uscire di scuola per le 16: invece, nonostante l'avvio della mensa, l'orario rimane lo stesso, praticamente. Che senso ha far partire un servizio costoso se poi i bambini tornano più o meno per l'ora di pranzo a casa? A questo punto i miei figli mangeranno con noi, ma mi dispiace privarli ancora della socializzazione durante i pasti, che è un momento molto importante».

Da parte dei Dirigenti, c'è la volontà di partire, dal 1° marzo, con l'orario completo: le due prime settimane serviranno a organizzare, con le nuove disposizioni anti-Covid, la sanificazione degli ambienti impegnati nella mensa per evitare il contatto tra i bambini delle diverse classi, fondamentale per prevenire la diffusione di eventuali contagi.

Seguiremo l'evolversi della vicenda.