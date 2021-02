Andria e Federico II si fanno brand e aprono la vetrina del nord barese e del meraviglioso parco dell’alta Murgia all’Europa. Parte da qui l’ambizioso progetto di Davide Civita, cardiologo di professione in Germania e andriese di nascita, che ha creato e registrato il brand ’Friedrich II (ZWEI)’ lo scorso maggio su EUIPO.

Il brand riecheggia il nome di Federico II ed è ispirato al Castel del Monte e ai colori della nostra murgia.

Tratta di gioielleria e di abbigliamento ed è un brand trasversale, che in ogni dettaglio cerca di risaltare le nostre tradizioni, il nostro dialetto (i gioielli e i capi hanno i nomi scelti dai vari dialetti pugliesi): in un territorio ancora carente in termini di merchandising, di valorizzazione del nostro bene Unesco, l’idea di Davide nasce come omaggio alla nostra terra e alle sue “perle”.

Un’operazione che si avvale anche di uno storytelling particolare: nei video pubblicati su Instagram, Davide ha cercato di evocare e parafrasare, tramite le storie d’amore di Federico con le donne che incontra nel suo processo di crescita fino a diventare imperatore, arricchite poi di poesie da lui stesso composte, ciò che la Puglia significa per lui.

Raccontaci qualche dettaglio del progetto.

«Abbiamo girato dei cortometraggi con i nostri attori e le nostre modelle. La nostra idea di Federico II moderno è trasposta nella figura dell’attore andriese Francesco Sinisi che recita e posa per Friedrich II nei tre corto e dalla attrice andriese Rossana Cannone che ha prestato la sua voce nel voice over in due video che abbiamo girato e che usciranno presto sulla nostra piattaforma instagram @friedrich.ii e su facebook : friedrich zwei.

Friedrich II valorizza la manodopera gioielliera del nostro territorio, l’alta arte camiciera italiana con il migliore lino, i ricami dei loghi in colorazioni che valorizzano i colori della nostra terra e la maglieria andriese (con felpe e t-shirt che riprendono il moderno streetwear, molto in voga in questo momento) sempre valorizzando l’artigianato pugliese. Tutto nel rispetto dell’ambiente, infatti i nostri prodotti non contengono plastica. L’imballaggio e la produzione rispetta il concetto ecologico che ho sposato appieno essendo anche un forte sostenitore dei progetti a tutela dell’ambiente e cooperatore indipendente di 3-Place».



Come mai un giovane medico vuole sviluppare un'idea imprenditoriale?

«Vivo ormai da quasi 6 anni in Germania e faccio un pò la spola tra Andria e Brodersby. Sto cercando il mio posto nel mondo ma non voglio abbandonare la mia terra. Voglio darle un contributo di crescita. Sento da sempre dentro di me qualcosa di creativo e dinamico che vuole emergere con Idee fuori dagli schemi sociali imposti. Potrei accontentarmi di ciò che ho, ma mi manca il contatto diretto con la mia terra. Solo uno pazzo come me si butta a capofitto in queste imprese, ma mi piace, mi rende vivo! Ho sempre voluto riconnettermi alla mia amata Puglia in qualche modo. Faccio il cardiologo di professione ma non ho mai dimenticato chi sono, da dove vengo e cosa amo più di tutto, la mia Puglia! Vorrei che quando sono all’estero tra i miei colleghi alla risposta, vengo dalla Puglia, una regione bellissima che dovreste visitare, non seguisse: "noi preferiamo il lago di Garda, al sud c’è solo la mafia".

Ecco, il motivo per cui sponsorizzo la mia terra all‘estero è per combattere l’ignoranza, creare turismo circolare e favorire le microeconomie dei nostri territori che ne hanno molto bisogno. Vorrei valorizzare il turismo sull’alta Murgia con il mio Brand. Voglio che Andria e il Castel del Monte si facciano brand attraverso Friedrich II».

Castel del Monte è da sempre croce e delizia di amministratori e imprenditori. Difficile far decollare un'idea di turismo che si sviluppa e cresce attorno al maniero ottagonale tanto caro a Federico II. Pensi che la tua idea possa essere un volano per lo sviluppo di una strategia di marketing territoriale e come pensi di sviluppare la promozione del tuo brand? Quali sono i punti di forza del tuo progetto?

«Devo dire che proprio lì sta la sfida. Riuscire dove altri fino ad adesso hanno fallito o mollato. Conosco molte realtà pugliesi che mi hanno stimolato e incoraggiato a credere nel futuro di questo settore. E poi voglio dare in qualche modo il mio contributo alla mia terra. Valorizzare un territorio significa prima di tutto spendersi per esso, farlo proprio e poi saperlo al meglio valorizzare agli occhi del turista consumatore.

Io credo nel mio progetto perché si basa sulla semplicità ed è un progetto che ha un bell‘ideale, creare turismo, creare economia, creare posti di lavoro futuri.

Non ho mai pensato a creare Friedrich II per creare un tornaconto economico momentaneo e sparire. Vorrei lasciare un lascito e stimolare l’identità popolare verso i nostri simboli, riconnetterli alle nostre radici e diffondere il messaggio di rispetto e contributo al territorio, senza saccheggiarlo o inquinarlo. Friedrich II mantiene una linea coerente con l‘ecosostenibilità, il rispetto dei valori e del lavoro nostrani e della cultura pugliese. Vorrei che il nord barese si potesse identificare un giorno con il mio brand e che attraverso esso tutti possano beneficiare di un flusso turistico imponente e di visibilità sul palcoscenico europeo».

Come immagini nei prossimi anni la tua vita professionale?

«Bella domanda! Mi immagino sempre immerso tra i miei progetti, alla ricerca della mia isola felice nella natura, da dove promuovo e lancio nuove idee e creazioni per Friedrich II, tra una visita cardiologica, una chiacchierata con un paziente che cerca conforto e qualche galoppata sui terreni della nostra Murgia. Un sogno!»