Cambio alla reggenza del 3° circolo “Cotugno”, arriva Lilla Bruno

Addio di D'Ambrosio, le reazioni nel M5S cittadino: «Quel seggio è del Movimento 5 Stelle»

Politica

Michele Coratella, Vincenzo Coratella e Grazia Di Bari: «Continueremo a parlare di temi e non di persone, anche quando sono le persone ad offenderci. I cittadini ci hanno scelto per costruire politica, non per demolire persone»