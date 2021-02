Il dirigente scolastico del CPIA BAT partecipa al "Dante e il segreto della felicità"

La rivista semestrale “il Vascello”, rassegna di cultura, scuola, società, pubblicata dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Aquila – Staffa” di San Ferdinando di Puglia – Trinitapoli, giunta ormai al settimo anno di vita, ha organizzato incontri on line intitolati “I Giovedì del Vascello” sulla propria pagina Facebook, per mantenere il rapporto con i propri lettori, in questo periodo di divieti di incontri in presenza.

Nell’ambito di tale iniziativa è prevista per Giovedì 18 Febbraio 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.15, un dialogo in diretta Facebook per i 700 anni della morte di Dante sul tema “Dante e il segreto della felicità”, in occasione dei 700 anni dalla morte del poeta fiorentino a cui parteciperanno Paolo Farina, dirigente scolastico del CPIA BAT e direttore del magazine online “Odysseo”, Sabrina Damato, docente dell’Istituto “Dell’Aquila – Staffa” e Silvia Dipace, docente dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di San Ferdinando di Puglia.

Gli incontri on line della rivista “il Vascello”, che hanno riscontato un apprezzato gradimento dei lettori, si protrarranno per i mesi di Febbraio e Marzo e riguarderanno temi di storia, di arte, di attualità, di problemi della scuola.

«In tempi in cui ci sentiamo tutti più soli e fragili – commenta il dirigente Farina – Dante ci suggerisce una ricetta laica della felicità: varrebbe forse la pena di provare ad ascoltarle e, perché no, a provare a metterla in pratica».