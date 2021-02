Ancora un’azione di solidarietà in silenzio tra chi vive ai margini: prosegue senza sosta il progetto “Non siamo soli”, che ha visto impegnati i volontari della Croce Rossa italiana nella consegna di viveri di conforto, indumenti e coperte a chi vive in isolamento in campagna, nei territori di Andria e Trani.

Grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0 per la raccolta dei viveri e alla generosità dei cittadini che hanno donato coperte e indumenti pesanti, in questi giorni di freddo intenso il calore dei sorrisi ha rischiarato le giornate.

«Mi viene spesso da chiedermi – chiosa il presidente del comitato, Antonio Veneziano -, ma in un mondo che produce troppo e che consuma troppo, non c’è forse spazio e logica per un ritorno di chi ha bisogno di poco e di chi vive di poco?

In una giornata dedicata all’amore i Volontari del Comitato hanno regalato momenti di dolce tenerezza e sorrisi a chi è meno fortunato di noi... sono davvero fiero dei Volontari che costantemente si impegnano in questo tipo di attività che oramai è per noi diventato un appuntamento fisso. In questo week end di temperature rigide anche il lavoro dei ragazzi della nostra Sala Operativa è stato encomiabile, monitorando e controllando il nostro territorio per le risposte ad eventuali richieste di assistenza».