Pienone nei ristoranti ad Andria per il pranzo di San Valentino: ripresa nel segno dell'amore

Un San Valentino inedito quello che si è celebrato domenica scorsa nei ristoranti aperti grazie alla ritrovata zona gialla che ha permesso di brindare al pranzo degli innamorati, ovviando alla classica cena.

Fughe romantiche e di gruppo, dunque, nei ristoranti e negli agriturismi della zona che sono stati completamente travolti da prenotazioni già dai primi giorni della settimana. Le limitazioni dovute alla emergenza sanitaria in atto non hanno fermato gli innamorati approfittando dell’allentamento delle restrizioni hanno celebrato l'amore nell'atmosfera della sala di un ristorante, ritrovando quindi quella convivialità messa in stand-by dalle limitazioni dei mesi scorsi.

È stata, quella di domenica scorsa, una boccata di ossigeno per molti ristoratori piegati economicamente dall'effetto della pandemia da ormai circa un anno. Si attende ora di conoscere le disposizioni future. «Il continuo Stop & Go non è soltanto demoralizzante ma diventa difficile da gestire – commenta Riccardo Monterisi, ristoratore andriese (4chetta fudd) - non basta accendere le luci del nostro locale per potersi mettersi in carreggiata. Le nostre cucine hanno bisogno di approvvigionamenti: lavoriamo molto con materia prima di breve scadenza e non possiamo rischiare di mandare tutto al macero per via delle repentine disposizioni governative nazionali e regionali. C'è bisogno di un piano organizzato e serio che prenda atto della necessità di dare al nostro comparto più stabilità. Se ci sono regole ulteriori da seguire che ce le indichino ma non possiamo continuare ad essere penalizzati per ulteriori mesi a venire.

Pensavamo che il Delivery e l'asporto potesse essere una soluzione, seppur temporanea, quantomeno al recupero delle spese fisse visto che la pressione fiscale e burocratica è pressoché rimasta identica. Invece dobbiamo prendere atto che non è così per tutti. Queste nuove formule, anche nella nostra cultura, sono ancora troppo recenti seppur valide e innovative. Siamo passionali, abbiamo bisogno di condividere, davanti a un tavolo, le nostre emozioni enogastronomiche. La salute prima di tutto, ma se continuiamo di questo passo, non ci ammaleremo di covid ma di disperazione. Vogliamo soltanto lavorare in sicurezza».

Intanto da ieri i commercianti dei 20 Comuni delle province di Bari, Bat e Foggia, rimasti in zona arancione lo scorso dicembre, possono presentare domanda per ricevere il ristoro dei danni subiti dalla chiusura forzata delle loro attività. Una piccola boccata di ossigeno per il settore che però non è sufficiente a coprire i mancati introiti dei mesi in cui non hanno potuto aprire le loro attività.