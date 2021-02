Cambio di vertice al Settore Cultura: arriva la dott.ssa Navach

Per far fronte alla carenza di personale il Comune di Andria sta utilizzando la procedura del comando di dipendenti di altri comuni che si rendono disponibili a "cederlo" temporanemente e per un determinato monte ore settimanale.

Qualche giorno fa tale procedura è stata utilizzata per il Settore Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e Sport. Infatti, il Comune di Andria e quello di Barletta hanno sottoscritto una convenzione con la quale la città della disfida "presta" alla città federiciana la dott.ssa Caterina Navach, che prende il posto della dott.ssa Rosalba Vario, prossima al pensionamento, per un periodo di 6 mesi e per 12 ore settimanali.

L'Assessora alla bellezza, Daniela di Bari ha dichiarato: «Procediamo a dare un rinnovato impulso all'azione amministrativa. Sono felice di poter agire in sinergia con le nuove competenze di cui il comune di Andria beneficerà. Insieme, in cammino sulla via della bellezza e con lo sguardo allenato alla meraviglia, essere relazione nel mondo».

Intanto, oltre a tali procedure temporanee, l'Assessore al ramo, Pasquale Colasuonno, sta portando avanti i vari concorsi, autorizzati dalla Cosfel, che dovrebbero portare all'assunzione di un messo notificatore, 3 istruttori direttivi amministrativo/contabile e il Comandante della Polizia Locale.

Poche unità se si considera il fabbisogno di personale dell'ente che non può essere rimpinguato a causa della situazione finanziaria dello stesso e i vari pensionamenti che stanno portando allo svuotamento degli uffici comunali già in affanno.