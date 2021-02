Reddito di cittadinanza, liquidata l'assicurazione per l'avvio ai Puc di 200 beneficiari

Con determinazione del Settore Servizi Sociali, Demografici ed Educativi è stata liquidata la somma di euro 3.600,00 per la copertura del servizio di assicurazione RCT in favore degli utenti beneficiari del Reddito di cittadinanza e avviabili ai PUC (Progetti Utili alla Collettività), così come previsto dalla normativa che condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”.

Tali progetti saranno promossi dal Comune direttamente o in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e gli Enti del terzo settore, per la durata di ventiquattro mesi.

Quindi, si aggiunge un ulteriore tassello per l’avvio dei tanto attesi progetti a favore della comunità che vedranno coinvolti 200 percettori del reddito di cittadinanza.