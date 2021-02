Posteggi ambulanti lungo la ferrovia, tutto rimandato alla graduatoria regionale

Si procederà con l’elaborazione della graduatoria di tutti i concessionari di posteggio nel mercato settimanale di Andria, secondo quanto indicato dalle disposizioni regionali. Questa la decisione comunicata nel corso dell’incontro di giovedì 18 febbraio 2021 dall’amministrazione comunale ai rappresentanti di categoria ed ai 50 Operatori presenti al Chiostro San Francesco, pronti alla scelta del posteggio ma rimasti senza risultati in quanto la stessa amministrazione comunale ha comunicato, a sorpresa e in difformità con quanto precedentemente concordato con tutte le associazioni di categoria, che la planimetria è stata modificata per motivi di viabilità non certificati e comunque in difformità alla ricollocazione su via Tiepolo e su Via Ceruti.

«Operatori amareggiati – commentano da CasAmbulanti - e associazioni di rappresentanza contrariate da questo cambiamento improvviso di rotta rispetto alla ricollocazione dei posteggi e tutto rinviato al momento in cui sarà elaborata la graduatoria da parte del Suap, pubblicata e ripubblicata dopo la facoltà di presentare i ricorsi da parte degli interessati. Un bel pasticcio che ha lasciato tutti a bocca asciutta».