«L'altro giorno abbiamo fatto i sopralluoghi per individuare i luoghi dove installare le nuove “casette dell’acqua”.

Progetto concordato con la Sindaca, insieme alla ditta fornitrice, i responsabili Aqp, Vigili Urbani e Settore Patrimonio del Comune di Andria. Le “casette dell’acqua” sono distributori self-service che a prezzi simbolici erogheranno acqua naturale filtrata direttamente fornita dalla rete idrica dell’Acquedotto Pugliese, senza nessun costo per le casse comunali.

Ovviamente le installazioni sono state pensate per servire tutte le zone della città, perché tutti gli andriesi possano aver accesso ad acqua buona, sicura e soprattutto sostenibile per l’ambiente, non essendo necessario l’uso di plastica e imballaggi per la distribuzione.

Ah dimenticavo, sono casette videosorvegliate perché certi personaggi ormai li conosciamo bene, e non fidarsi è meglio.

Insomma, un altro piccolo passo verso una città rinnovata, funzionale e rispettosa dell’ambiente».