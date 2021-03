L'AIMC di Andria organizza una maratona formativa sulle "relazioni interconnesse"

Evento in modalità telematica organizzato dall’AIMC di Andria da seguire sui canali social (facebook e youtube) della Diocesi di Andria.

Esattamente ad un anno di distanza dall’interruzione delle attività didattiche in presenza e del graduale avvio della didattica, in una maratona telematica proviamo a discutere di come, in questo anno, sono cambiate le relazioni e di quanto ognuno abbia sentito il bisogno di continuare a sentirsi “interconnesso” con gli altri.

Interverranno docenti e genitori per dar voce al mondo della scuola ma anche esponenti in ambito universitario, sanitario, religioso, amministrativo, musicale, artistico ed editoriale.