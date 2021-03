"Educare in comune", presentati 3 progetti al Governo per un totale di 425mila euro

Il Settore Servizi sociali rispondendo all’avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia per sviluppare azioni di contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative dei minori, ha candidato a finanziamento tre progetti per un totale complessivo di 425.000,00 €, uno per ogni area tematica.

I finanziamenti ministeriali che potrebbero arrivare, a progetti approvati, consentirebbero di realizzare significativi interventi:

– per sostenere le famiglie, nelle competenze genitoriali e nei modelli di benessere, per rispondere adeguatamente ai propri bisogni anche in una dimensione di prossimità nella comunità locale;

– per affrontare l’enorme tema della dispersione scolastica che, anche a causa della pandemia e della didattica a distanza, vede sempre più bambini e ragazzi in difficoltà, quando non in precoce abbandono della scuola, compromettendo la propria crescita;

– per attivare processi virtuosi della “comunità educante” che offrano ai bambini e ragazzi maggiori opportunità culturali, sociali e cognitive, favorendo la fruizione delle attività culturali ed espressive del territorio, ma anche sperimentando con loro nuovi e coinvolgenti linguaggi di comunicazione artistica.

Trasversalmente alle aree di intervento sono state previste iniziative sulla cultura di rispetto delle differenze di genere e riconoscimento della violenza assistita a danno delle persone in età minore.

«A latere della procedura ministeriale e degli esiti che si conosceranno fra qualche mese – dichiara l’Assessora Dora Conversano – appare già un buon risultato aver rimesso in movimento le energie e le sensibilità del terzo settore di Andria».