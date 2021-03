Covid: possibile Puglia arancione? Lopalco: "Difficile dirlo adesso"

2In Puglia si è verificato un importante aumento dei contagi da Covid negli ultimi giorni, ma ad oggi non è possibile dire se questo comportera' un automatico ritorno in zona arancione". Lo ha dichiarato ai microfoni di Radionorba Notizie, l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco. "L'aumento dei casi - ha spiegato - è importante e valutabile tra il 20 e il 25% a seconda delle province. Non sappiamo, però, quanto dipenda esattamente dalle varianti". "Quel che è certo - ha aggiunto - è che in Puglia sta prendendo piede la cosiddetta variante inglese, che si accompagna a un aumento della contagiosità piuttosto importante".

Sul possibile ritorno in zona arancione della Puglia, secondo Lopalco, non ci si può pronunciare adesso. "Ancora non possiamo dire se questo aumento dei casi ci porterà automaticamente in una diversa fascia di rischio. A determinarla, come sappiamo, ci sono ben 21 indicatori, tra cui l'indice Rt - ha concluso l'assessore - dobbiamo attendere il consolidamento dei dati e il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, che arriverà tra giovedì e venerdì".