"Sport di tutti", al via l'incontro di approfondimento con associazioni, scuole e oratori

“Sport di Tutti” è il nuovo bando promosso dalla società Sport e Salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi. Un bando per rilanciare un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere delle persone.

L'azione è formata da due diversi avvisi. "Quartieri" e "Inclusione". Il primo è un avviso finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi nei quartieri, periferie che fungano da centri aggregativi per la comunità; il secondo è un avviso per sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza dell’associazionismo sportivo di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti fragili.

Un bando articolato dunque, rivolto principalmente ad associazioni sportive, scuole e oratori, per cui l'Assessora con delega allo Sport, Daniela Di Bari, ha voluto un incontro pubblico, così da approfondirne gli aspetti e renderlo vicino a tutte le realtà cittadine interessate. L'incontro si terrà in modalità telematica giovedì 4 marzo alle 17:00 e vedrà l'intervento del dott. Marcello De Gennaro, segretario CONI Bat.

Per partecipare è necessario mandare una e-mail a g.cassetta@comune.andria.bt.it indicando: nome della associazione o della scuola; nome e cognome del referente; ruolo; numero di telefono; indirizzo mail. Si riceverà così il link per accedere all'incontro on line.

«È questa un'utile occasione da non perdere per iniziare ad elaborare consapevolmente le progettualità da candidare, per provare a rendere Andria – conclude l’Assessora Di Bari - una città sport friendly e inclusiva per tutti».