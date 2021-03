Detenzione di Patrick Zaki, gli studenti andriesi fanno un appello alla politica locale e nazionale

La passione che può trasparire dalle giovani menti messe "alla prova" della storia è rigenerante: basta accendere una scintilla e divamperà il fuoco della ricerca, della conoscenza e dell'attivismo.

É questo che ho imparato dagli studenti a cui ho chiesto di informarsi su Patrick Zaki, mentre si discuteva in classe di Cesare Beccaria e Pietro Verri, di pena di morte e di torture: che la profondità di pensiero di chi si affaccia al mondo dell'età adulta può insegnare a chi ci è dentro da tanto.

«La storia di Patrick Zaki - scrive Yassir -, dopo Giulio Regeni, dovrebbe accendere la scintilla dei leader politici italiani. L'Egitto non può essere nostro partner finché non saranno finiti almeno gli insabbiamenti, le detenzioni arbitrarie e la dittatura. Si tratta di una discussione molto ampia che può essere svolta con molti altri paesi del mondo con cui l'Italia intrattiene buoni rapporti commerciali, sebbene le violazioni dei diritti umani siano la norma. Il discorso utopico è diverso rispetto a quello che riguarda l'Egitto, perché qui le vittime dell'autoritarismo sono di recente cittadini italiani e ora sono studenti delle università italiane. La nostra politica locale e nazionale non può chiudere gli occhi e non possiamo spargere solo il passaparola con le panchine e continuare a firmare nuovi accordi, insomma non possiamo fare affidamento sui cambiamenti negli archivi di Regeni e Zaki per stabilire rapporti bilaterali con il Paese».

«Patrick Zaki - commenta Daniele - era solo un normale ragazzo che si impegnava a risolvere i problemi della terra che amava. Assurdo che nel 2021 ci siano ancora dittature, adesso le studiamo come un qualcosa di passato, obsoleto e come esempio da non ripetere mai più nella storia, invece non si sono mai interrotte. Impressionante anche la censura, l’omertà in questi casi e la coesione che ha il popolo a sostegno della dittatura».

«Leggendo la storia di Patrick Zaki - prosegue Riccardo -ho capito una cosa; ovvero di quanto sia importante che le persone sappiano sviluppare un pensiero critico verso chi li circonda.

Questo perché è il primo passo per combattere ogni forma di oppressione, ed è anche una cosa fondamentale per cercare di mantenere le proprie libertà, senza che nessuno possa "prenderle" senza motivo».

Condividiamo l'appello dei nostri giovani: a informarsi, a cercare, a capire e a prendere posizione senza chiudere gli occhi davanti alle atrocità dei nostri tempi.