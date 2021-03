Il Premio “Donna dell’anno” alle due neo laureate Ivana Fuscello e Isabella Paradiso

Come ogni anno l'associazione Madonna dei Miracoli, in occasione della 445° anniversario del ritrovamento della Sacra Immagine della Madonna dei Miracoli, si ritroverà questa sera, a partire dalle ore 19.30, nella Basilica "Madonna dei Miracoli", per conferire il premio "Donna dell'anno" a due giovani neo laureate in "Architettura", Ivana Fuscello e Isabella Paradiso.



Le due neo dottoresse si sono distinte per aver presentato come tesi di laurea un progetto ambizioso e all'avanguardia dal titolo "Hive Mars": si tratta della prima tesi di ricerca svolta in Italia incentrata sul tema della Space Architecture, in particolare sull'architettura planetaria. Per l'elaborazione del progetto, Ivana e Isabella hanno collaborato con il professor Giuseppe Fallacara, con il relatore Space Architect, Vittorio Netti e con la Nasa (agenzia governativa civile responsabile dei programmi e ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America).