Onda d'Urto conferisce una borsa di studio alla dott.ssa Lucia Pastore

Novità dall'associazione Onda d'Urto: il Comitato Scientifico e il consiglio direttivo infatti hanno deciso di assegnare una borsa di studio alla dott.ssa Lucia Pastore, del cui progetto di laurea abbiamo già parlato sulle nostre pagine.

«Il Comitato Scientifico sta procedendo nella valutazione delle schede anamnestiche e nell'arruolamento dei bambini che rientrano nell'indagine epidemiologica così come da protocollo condiviso. In questo momento si rende opportuno un affiancamento da parte di una professionista che abbia redatto un progetto di monitoraggio ambientale per valutare se la geolocalizzazione dei bambini ammalati tenda a sovrapporsi a quella dei focolai di concentrazione degli inquinanti aerodispersi nella nostra città. La dottoressa Lucia Pastore, che ha redatto un progetto che riguarda esattamente questo aspetto, rappresenta una professionista idonea per coordinare l'attuale fase dell'indagine e porre Inoltre premesse future per altre indagini riguardanti il monitoraggio della qualità dell'aria che respirano i nostri concittadini, tutti elementi questi che costituisce il fondamento d'azione di Onda D'urto. Pertanto il Comitato Scientifico ritiene la presenza della dottoressa Pastore necessaria per arricchire le competenze presenti e meritevole di una borsa di studio che il Consiglio Direttivo ha approvato all’unanimità, a parziale compenso dell'abnegazione e dell'impegno che la dottoressa sta già profondendo da tempo in maniera assolutamente gratuita.

Ci auguriamo che l’esempio della dottoressa Pastore sia da sprono e renda possibile il coinvolgimento di tanti altri nostri giovani volenterosi concittadini al raggiungimento di obiettivi comuni per il benessere della nostra amata città».