Liceale andriese scrive "Noi, ragazzi senza scuola". Mattarella risponde

Spesso si sottovalutano gli effetti che la reclusione forzata da Covid sta avendo sui nostri ragazzi, che invece di vivere l'adolescenza spensierata della nostra generazione, si trovano a blindarsi in casa per evitare di portare il virus nelle famiglie.

Nell'ultimo anno abbiamo pubblicato spesso testimonianze di chi il Covid l'ha vissuto direttamente: ma così, indirettamente, hanno peso anche le parole di una giovane studentessa del Liceo "Troya". Palma Andrea Antolini ha scritto un tema riguardante il periodo scolastico vissuto a casa per il problema Covid: questo tema è stato inviato al presidente Sergio Mattarella e ieri mattina è arrivata una lettera di congratulazioni come risposta, proveniente dall'Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica. Eccone il contenuto: «Cara Palma Andrea, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la tua lettera e mi incarica di ringraziarti per averlo reso partecipe del tema "Noi ragazzi senza scuola", argomento che tu hai trattato con molta sensibilità, raccontando sensazioni e dubbi legati al periodo di isolamento dovuto al Covid19. Pur comprendendo il tuo stato d'animo in cui avverti fortemente l'assenza dei rapporti umani con i tuoi compagni e i tuoi professori, e persino la mancanza della paura di un'interrogazione, il Capo dello Stato ti invita a non scoraggiarti, certo che presto torneremo alla normalità e tu potrai finalmente tornare a scuola, riabbracciare i tuoi insegnanti e i tuoi amici, e riassaporare in pieno la libertà che ora tanto ti manca.

Nell'esprimere tutto il suo apprezzamento per il senso del dovere e maturità che hai dimostrato nell'affrontare lo studio a distanza e invitandoti ad avere coraggio, soprattutto in questo momento così delicato per l'Italia, il Presidente Mattarella è lieto di inviare a te, alla tua famiglia, agli insegnanti e ai tuoi compagni di scuola i più cordiali saluti e auguri».

Ma cosa aveva scritto Palma Andrea nel tema? Lo pubblichiamo qui di seguito e invitiamo tutti gli adulti, che spesso si scagliano contro gli adolescenti, a considerare la delicatezza delle piccole cose che, a distanza di anni, ci fanno sorridere ricordando la scuola, che ai nostri ragazzi sono state sottratte da questo mostro.

«Caro diario,

Ti sono mancata? Oh su avanti so che è così! Ti chiedo scusa per l’assenza ma sai, ultimamente mi sembra di non avere neanche il tempo per respirare a pieni polmoni eppure, dopo un primo quadrimestre turbolento, ho finalmente trovato la forza, e il tempo, per scriverti. Sai non è facile, non è facile perché è da quel dannato pomeriggio di marzo che più nulla è uguale, normale. Se chiudo gli occhi ancora ricordo il senso di felicità sapendo che la scuola sarebbe rimasta chiusa. Sono stata una sciocca a gioire per la notizia ma né io, né nessun altro si sarebbe mai aspettato tutto questo. Fino ad un anno fa, era un ottimo risultato per me accendere il computer, figuriamoci aprire schede e link ogni giorno, che adesso è diventata una routine di ogni mattina. L’ansia c’è, ogni qual volta che premo su “partecipa alla lezione” prendo profondi respiri per prepararmi alla materia, magari un po’ ostica, alla prof, magari un po’ irascibile o alla semplice consapevolezza di non poter ridere e scherzare con i miei compagni. Sin dal primo giorno c’è stata sintonia tra noi, qualcosa di davvero unico, e i progetti per il futuro? Pff! Mi mancano le cioccolate calde alla macchinetta, davvero deliziose, un valido motivo per concedersi quattro chiacchiere alla ricreazione con la fumante bevanda sotto il naso. Mi manca ridere con loro per qualcosa di stupido, come un accento sbagliato in greco, e invece siamo ognuno sulla sua scrivania, a sentirci ridere con l’audio non funzionante, le telecamere non sempre perfette e la connessione che sembra prendersi gioco di noi.

Ma questa non è scuola. Non poter scroccare le penne al tuo compagno di banco, non poterti distrarre con lui o lei e fargli perdere la pazienza. Non è scuola neanche non spezzarsi la schiena durante il tragitto per lo zaino colmo di libri. Perché scuola è l’occhio che cede alla tentazione e sbircia sulla verifica del malcapitato che ti siede affianco, scuola sono i banchi pieni di dichiarazioni d’amore, amicizie magari volate al vento e stupidi disegnini per passare l’ora con meno noia possibile. Le gite, le scariche elettriche di adrenalina pura che provi quando sei follemente felice, mentre guardi la tua città scorrere dal finestrino del bus mentre più è più voci chiacchierano e stonano rovinando belle canzoni. Scuola è rincorrere I tuoi sogni, il tuo sentirti sempre più vicino alla meta, facendo ciò con coetanei che magari le condividono, magari hanno altre ambizioni, ma su una cosa puoi star certo: troverai qualcuno, che sia nella tua stessa classe, in quella di difronte, o perché no, in un corridoio che saprà darti man forte e una spalla su cui piangere nei momenti di delusione per un brutto voto, per un amore non ricambiato.

La scuola ha tanti angoli nascosti pieni di persone da scoprire, e anche… bagni senza carta, ma quei bagni sono il riparo dalle interrogazioni, sono una buona scusa per fingersi gravemente malati ma è anche lì, che spesso, puoi trovare qualche ragazzina a piangere per chissà cosa. E invece ora? Come sfuggo alle lezioni? Come posso fare assenze tattiche? “Prof non va la connessione” “Professoressa non la sento!”. Voglio ritornare a sentire scuse del tipo “il cane mi ha mangiato i compiti” per giustificare un irreparabile sonno ristoratore durato tutto il pomeriggio con allegate firme più false di me che dicono che mi piace la matematica. È tanta la voglia, la speranza ma poi penso ancora di più, il mio turbine di pensieri si fa sempre più fitto e… mi frego con le mie stesse mani. Perché pensare a volte fa male, pensare troppo può uccidere e io non posso permettermi di uscire neanche se c’è la zona gialla. Una brutta asma che perseguita i miei polmoni e peggiora ancor di più le mie giornate, mi tiene in pugno, e in casa. Esco solo se è necessario e tremo quasi all’idea di tornare in presenza, perché rischierei di prendere il virus e questo, i miei fragili polmoni, non possono proprio permetterselo perché dopo, non mi è nemmeno concesso un abbraccio dalla mia migliore amica e ti dirò, fin quando non mi daranno la possibilità di tornare a fare tutto quel che facevamo prima, non voglio tornare a scuola, perché ripeto, questa non è scuola».