Da oggi Puglia in zona rossa: i divieti, le chiusure e le attività consentite

Parte oggi un nuovo periodo restrittivo anche per la Puglia che, come l’Italia, si appresta a trascorrere una seconda Pasqua in lockdown a seguito dell’impennata di contagi e del conseguente rischio saturazione per le terapie intensive degli ospedali. Ecco in sintesi delle regole da seguire secondo le indicazioni governative.

Stop spostamenti: consentiti solo per lavoro o situazione di necessità. Vietati gli spostamenti verso le abitazioni private diverse dalla propria.

Seconda casa. Le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza limite alle "seconde case". Pertanto, si legge nelle Faq del Governo, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa") solo a coloro che possano comprovare di essere proprietari o affittuari da prima della disposizione governativa di gennaio.

Stop shopping: negozi chiusi. Sono aperte esclusivamente le attività che vendono prodotti essenziali: farmacie, alimentari, ferramenta, edicole.

Palestre chiuse: restano chiuse palestre e piscine. Consentita l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa.

Barbieri e parrucchieri chiusi: sospese le attività inerenti servizi alla persona come barbiere, parrucchieri ed estetisti.

Ristoranti e bar chiusi. Consentito soltanto il servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle 22. I bar sono aperti solo per l’asporto fino alle 18.

Scuole: sospese le attività in presenza nei nidi e nelle scuole di ogni ordine e grado. La didattica si svolge a distanza.

Musei, teatri e cinema e teatri restano chiusi, invece le chiese restano aperte.

Bonus e congedi: previsti congedi parentali retribuiti al 50% per chi ha figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti. Con figli di età fino ai 16 anni viene ribadito per i genitori il diritto allo smart working. Il bonus, alternativo al congedo parentale, è di 100 euro max a settimana per baby sitter ed è consentito ai lavoratori autonomi, sanitari e forze dell'ordine.

Pasqua e pasquetta 2021. Da sabato 3 a lunedì 5 aprile è consentito, in ambito regionale e in deroga alle festività, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni.