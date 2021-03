In Puglia quasi 100mila dosi già inoculate agli over80

Sono quasi 100mila gli over 80 vaccinati contro il Covid in Puglia, per la precisione, secondo il report del ministero della Salute aggiornato ad oggi pomeriggio alle 15.30, sono 97.922 su un totale di prenotati di circa 170mila. Tra il personale scolastico, invece, i vaccinati sono 78.268 rispetto ad una platea di circa 80mila aventi diritto, 12.690 tra le forze dell'ordine. Complessivamente in Puglia sono state inoculate 434.258 dosi, i vaccini ricevuti dal 17 dicembre ad oggi invece sono 478.205.