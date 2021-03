Palazzo Ducale non è in vendita

In queste ore sta circolando una notizia circa l'inserimento di Palazzo Ducale tra gli immobili che potrebbero essere alienati dal Comune di Andria per trovare risorse e sostenere le azioni previste dal piano di riequilibrio approvato qualche giorno fa dal Consiglio comunale.

La notizia, ovviamente, non corrisponde a realtà in quanto Palazzo Ducale non è nell'elenco dei beni alienabili e non sarebbe potuto accadere diversamente dato che lo stesso è oggetto di finanziamenti (non utilizzati nella loro totalità) e di altre misure di intervento poste in essere dall'amministrazione.

Lo ricordiamo, gli immobili previsti dalla rimodulazione sono immobili di edilizia residenziale pubblica di via Indipendenza e di via Salemi, immobili siti in via Castel del Monte, terreni in zona Castel del Monte, nuovo mattatoio mai utilizzato, appartamento in via Bovio, appartamento a Montegrosso, uffici in piazza Bersaglieri d'Italia e area di viale Orazio.

Per cui c'è da star tranquilli su Palazzo Ducale su cui, al massimo, servirebbero energie e risorse per farlo tornare a splendere e renderlo fruibile a tutta la comunità anche con l'uso della tecnologia valorizzando i lavori di tesi di alcuni giovani andriesi, anche "cedendolo" ad altri enti pubblici che potrebbero agevolarne il riutilizzo e la valorizzazione.