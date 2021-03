“M’Illumino di meno”, il Salto di Specie con il Contest Culinario di Filomondo

“M’illumino di Meno è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005: l’edizione 2021 torna venerdì 26 marzo ed è dedicata al “Salto di Specie”, l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia.

Con un salto di specie, da un pipistrello a un pangolino, dal pangolino all'uomo, un virus ha messo in ginocchio la specie umana. Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, un'evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta. Ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più intelligente, più in armonia con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti.”

(Da https://www.raiplayradio.it/articoli/2017/11/Millumino-di-Meno-5f36dba8-24f8-4480-9235-080b2db021de.html).

Filomondo ha deciso anche quest’anno di aderire alla consueta iniziativa con un contest culinario a domicilio con i Box Sud. Il contest prevede l’acquisto di un box a scelta, contenete gli ingredienti per una cena familiare dall’aperitivo al dolce, al costo simbolico di €. 20,00. Si dovrà cucinare la ricetta contenuta nel box e fotografare il piatto e l’allestimento della tavola. Le foto dovranno essere inviate a filomondo@fastwebnet.it e dal 27 marzo partirà la campagna “Vota la foto più bella” sulla pagina Facebook. La foto che riceverà più like vincerà un buono spesa.

Come scrive l’autrice Kris Carr “la cena è dove la magia accade in cucina”, per quest’anno rendiamo magiche le Nostre cucine e che il Salto di Specie abbia inizio…

Per info e prenotazioni: Filomondo, via Bologna, 115, tel. 0883/1983274 –

E mail : filomondo@fastwebnet.it e consultate le nostre pagine Facebook e Instagram