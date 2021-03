Il Covid le strappa la mamma ma lei ringrazia i medici e gli infermieri

Alla cortese attenzione del personale medico e paramedico del Reparto di rianimazione dell'ospedale di Cerignola è giunta nei giorni scorsi una lettera di ringraziamento da parte di una signora che, nonostante abbia perso sua madre dopo una battaglia contro il “mostro invisibile”, ha sentito forte il desiderio di condividere queste parole di gratitudine nei confronti di chi, in quei giorni sospesi tra la vita e la morte, ha vissuto ed è stato accanto all’ammalata. In un periodo in cui fa più notizia il dito puntato contro un medico o il personale paramedico perché avrebbe potuto fare di più, in un momento in cui si sente parlare spesso di tagli al personale e tutto diventa meramente opportunistico e basato sui calcoli, manco fossimo solo numeri e funzione degli stessi, a noi piace cambiare rotta ed evidenziare chi non va contro a prescindere, ma rispetta e onora il lavoro di coloro che indossano un camice bianco e onorano fino in fondo il giuramento di Ippocrate.

«Avete fatto parte della mia vita per quasi un mese e proprio nel percorso più brutto mai vissuto, lo avete fatto solo con la vostra voce, ma non per questo in modo meno forte.

ScriverVi l’ho ritenuto un mio dovere perché sento il bisogno di ringraziarVi per tutto quello che avete fatto per la mia mamma, da quando sola e terrorizzata è arrivata nel vostro reparto e l’avete accolta con tanto affetto, purtroppo ben conscia del triste destino a cui andava incontro. Ad ascoltare i suoi racconti di madre e nonna orgogliosa c’era una dottoressa e mai dimenticherò quella telefonata alle 00:30 del 12 febbraio, telefonata che mi bloccò il cuore per pochi istanti ma che mi diede un filo di speranza durata –ahimè! – pochi giorni, telefonata nella quale la dottoressa mi riferiva di questo tenerissimo colloquio avuto con mamma.

Voi siete stati il filo che mi univa a lei, un filo che giorno dopo giorno è diventato sempre più sottile sebbene più forte. Ho imparato a riconoscere le voci di ciascuno di voi: quelle delle dottoresse, del dottore a cui è toccato il compito di intubarla, quella del medico a cui purtroppo il destino ha riservato l’infausto compito di fare quella telefonata che nessuno vorrebbe né ricevere, né fare.

Dalle vostre voci riuscivo a percepire la tristezza, la disperazione, il senso di impotenza di chi combatte quotidianamente con tutte le sue forze per strappare vite alla morte, ma che sa benissimo che in questo caso vincerà Lei.

Io vi ascoltavo e sapevo già quale sarebbe stato l’esito di questa storia, ma una voce dentro me mi diceva di continuare a pregare perché qualche volta un miracolo succede e… perché stavolta non poteva toccare a me? Il Signore però non ha voluto e così ha deciso che la mia mamma adorata dovesse lasciare tutti i suoi affetti e volare via, strappata alla vita da un virus maledetto che l’ha privata della vicinanza dei suoi cari, di un conforto religioso, di una carezza, di un bacio, di una sepoltura dignitosa (e non in un sacco), di un degno funerale tra le persone che l’hanno amata. Questa forse è stata la sofferenza più grande: saperla sola anche da morta.

Mi ha consolata solo saperla circondata da belle persone, che l’hanno accudita e curata con l’affetto di chi ama il lavoro che fa.

Ringrazio tutti voi, personale medico e paramedico, che con grande pazienza avete risposto alle mie frequenti telefonate sapendo quale fosse la mia sofferenza e disperazione e che con grande amore avete accompagnato mamma fino al suo ultimo respiro combattendo con lei.

Da lassù, ne sono certa, accompagnerà anche voi, così come farà con noi… per sempre.

Vi ringrazio di cuore».