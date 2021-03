Seconda dose del vaccino al personale della scuola: preoccupati i Dirigenti scolastici per il rinvio

Dopo la videoconferenza del 19 marzo scorso, tenutasi alle ore 12:00, i Dirigenti degli Istituti Scolastici andriesi aderenti alla Rete CISA esprimono il loro disappunto e la loro sorpresa per la decisione assunta dalla Regione Puglia nel corso della campagna vaccinale riservata al personale scolastico, considerata di importanza strategica dal Governo per la ripresa delle lezioni in presenza, attualmente sospese fino al 29 marzo, così come da comunicazione urgente inviata il 18 marzo a tutte le scuole andriesi dal Dipartimento di Prevenzione nella quale si apprende della sospensione temporanea dei richiami del vaccino Pfizer in quanto “le dosi disponibili in magazzino del vaccino Comirnaty Pfizer saranno unicamente utilizzate per la somministrazione in favore delle persone di età superiore agli 80 anni”.

I Dirigenti, inoltre, oltre a manifestare il loro “stupore” per il mancato accantonamento delle dosi destinate al richiamo, che doveva essere già previsto in fase di avvio della campagna vaccinale, sono preoccupati per gli eventuali danni che potrebbero derivare alla salute e all’incolumità del personale scolastico a causa di questo ritardo nella somministrazione del richiamo del vaccino Pfizer, che potrebbe addirittura portare alla perdita di efficacia dello stesso.

«Chiediamo alle Istituzioni a ciò preposte - ha dichiarato la Presidente del CISA, Celestina Martinelli - a riprogrammare urgentemente la seconda somministrazione del vaccino Pfizer, in maniera tale da scongiurare danni alla salute degli interessati e consentire nei tempi previsti la ripresa delle attività didattiche in presenza».