Il Calcit rinnova le cariche sociali: conferma per il Presidente Dr. Mariano

Inizio d'anno intenso per il Calcit di Andria nel suo 37esimo anno di attività. Nonostante la pandemia da Covid-19 in atto, infatti, sono molteplici le iniziative in corso di svolgimento ma soprattutto vi è stato il rinnovo delle cariche sociali, del consiglio direttivo e delle massime cariche della storica associazione andriese al termine del mandato di quattro anni. Le nomine si sono svolte, come previsto dallo statuto, in diversi step ed hanno coinvolto i tanti soci del Calcit, in piena pandemia, soprattutto attraverso nuove modalità telematiche.

Dopo il via libera al nuovo consiglio direttivo all'unanimità (Componenti: Abbasciano Angela, Balducci Aldo, D'Avanzo Vittoria, Di Vincenzo Saverio, Ficarazzo Riccardo, Fucci Valeria, Lomuscio Vito, Mariano Nicola, Massaro Giovanni), si è proceduto alla nomina del Consiglio dei Probiviri (Componenti: Sansone Corbo Bisogno Nunzia, Sarri Festa Francesca, Suriano Francesco Saverio).

Nella riunione del 20 febbraio, poi, il direttivo ha eletto il confermato Presidente dr. Nicola Mariano, vice Presidente Giovanni Massaro, tesoriere rag. dott. Vito Lomuscio, responsabile della segreteria la dott.ssa Valeria Fucci. Per l'avv. Aldo Balducci la nomina a responsabile dei rapporti con gli enti istituzionali mentre geom. Saverio Di Vincenzo e Riccardo Ficarazzo responsabili della logistica.

«Nonostante in piena pandemia siamo riusciti a completare questo importante passaggio sociale - ha spiegato il Presidente dr. Nicola Mariano - ringrazio tutti per la fiducia accordata a me ed all'intero consiglio direttivo. Abbiamo di fronte tante sfide importanti che cercheremo di onorare al meglio considerato che il Calcit è una delle associazioni più storiche e longeve della città e vogliamo poter continuare l'opera incessante al servizio della comunità e dei malati oncologici con uno sguardo attento anche al futuro».

Confermata la carica di Consigliere Spirituale a Don Sergio Di Nanni, parroco della Chiesa di San Giuseppe Artigiano ad Andria ma anche la prestigiosa presenza del Consulente Oncologo il dr. Gennaro Gadaleta Caldarola, direttore dell’Unità Operativa di Oncologia dell'Ospedale Civile di Barletta. Infine responsabile della comunicazione il dr. Pasquale Stefano Massaro. Il nuovo organigramma sarà in carica per i prossimi quattro anni.