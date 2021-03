Scuola in presenza/a distanza: «La preoccupazione per i bambini con Bes è solo un escamotage?»

Sono passati 10 giorni da quando, per effetto del passaggio della Puglia in zona rossa, tutte le scuole di ogni ordine e grado sono in Didattica integrata digitale, con la possibilità per i genitori degli alunni con bisogni educativi speciali di chiedere al Dirigente scolastico di riferimento la possibiltà di frequentare in presenza con l'insegnante di sostegno, laddove presente. Sulla questione si sono succeduti interventi sui social di varia natura: riportiamo quello di Filippo Galentino, che sottolinea la necessità di "stringere i denti" per lasciare che passi questo periodo di contagi e dare la possibilità di frequentare in sicurezza.

«La teoria secondo la quale, per alcuni (troppi) genitori, attualmente tutti i bambini dovrebbero essere considerati bambini con bisogni educativi speciali, è un'offesa ai bambini stessi, nonché una vergognosa mancanza di rispetto nei confronti delle famiglie che hanno davvero bambini con bisogni educativi speciali.

Ho una figlia che, per fortuna, non ha necessità di uno specifico supporto educativo e, come lei, tantissimi altri bambini.

Considerare mia figlia meno fortunata di quel che è, significherebbe penalizzarla, non tutelarla.

Passiamo la vita ad esaltare i nostri figli per qualsiasi cosa, anche la più normale, ed ora, tutto d'un tratto, questi figli avrebbero bisogni educativi speciali?

Che la didattica in presenza sia la migliore formula di istruzione in assoluto, non lo mette in dubbio nessuno, così come è fuori di dubbio che tutti, bambini e adulti, stiano pagando un prezzo altissimo in conseguenza della pandemia.

Se tengo mia figlia a casa, a seguire le lezioni in DAD, è proprio per lasciar spazio a Biagio, a Daniel e a tutti i bambini che hanno bisogno di una guida accanto, magari in un ambiente che sia il meno affollato possibile, finché il contagio sarà un pericolo.

E a tutti quelli che parlano di diritto all'inclusione per questi bambini, chiedo se si siano mai preoccupati di far fare una telefonata o una videochiamata dai propri figli a questi amichetti o se la loro preoccupazione sia solo un egoistico escamotage.

I bambini sono molto più bravi di noi ad adattarsi ai mutamenti e tenerli a casa non comprometterà né la loro crescita né la loro formazione, se accanto avranno genitori che diano loro fiducia e sostegno.

Siamo genitori e abbiamo un primo essenziale compito: sostenere i nostri figli nelle difficoltà.

Facciamolo!»