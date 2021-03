"C’è vita dietro le quinte. C’è lavoro dietro le quinte", la manifestazione di sensibilizzazione

Si terrà venerdì 26 marzo, in piazza Libertà, a Bari, la manifestazione indetta dalla Fedas Puglia per sensibilizzare le istituzioni sulla condizione in cui versano le aziende che operano nel settore dei service audio e video.

La Fedas Puglia raggruppa circa 60 tra le più importanti aziende di tutta la Puglia. A manifestare in piazza venerdì ci saranno anche due rappresentanti di rispettive due aziende andriesei, Riccardo Di Gioia e Antonio Moschetta.

Una installazione con un potente messaggio visuale sarà al centro dell'evento di sensibilizzazione. C’è vita dietro le quinte. C’è lavoro dietro le quinte.

«Abbiamo pensato in base alla tragica situazione di estremizzare la cosa fino a mostrarne le conseguenze finali. Il progetto è di rappresentare un cimitero in una piazza utilizzando i nostri strumenti di lavoro che ormai privi di utilità giaceranno esanimi in una distesa di tombe. Ci saranno anche degli schermi con il nostro pensiero e un libro firme del funerale con i timbri e le firme delle aziende e di chi sarà solidale, che recapiteremo al Ministro Franceschini. Il senso - commenta il presidente Fedas PUglia, Pino Loconsole - è far capire che nello spettacolo non esistono soltanto artisti, strutture ed organizzatori ma che ci siamo anche noi, siamo tanti, lavoriamo, siamo importanti quanto gli altri e dobbiamo vivere. Non possiamo morire, se i service moriranno anche i produttori e i distributori di tecnologie sono destinati ad un triste futuro insieme agli artisti e ai musicisti che dovranno ridimensionare la loro espressione artistica».

«Con la consapevolezza che il momento che stiamo vivendo non risparmi amolte delle categorie di lavoratori e professionisti, in ogni settore e in buona parte del globo, con questa manifestazione - commentano Riccardo Di Gioia e Antonio Moschetta- vogliamo sensibilizzare le istituzioni e dire loro che esistiamo anche noi. Noi che continuiamo a pagare i fitti dei nostri depositi, noi che continuiamo ad effettuare la manutenzione delle nostre stumentazioni e che vorremmo evitare di mandare in fumo i nostri considerevoli e continui investimenti in tecnologie».