Zona rosso scuro: cosa si può fare e cosa no

La nuova ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che inasprisce le misure anti Covid previste dalla zona rossa, con provvedimenti in vigore da domani, 27 marzo, e fino al 6 aprile sta allarmando intere categorie di commercianti e cittadini rispettivamente circa i fraintendimenti generati.

Facciamo chiarezza.

L'ordinanza vieta gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le seconde case', salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza. Detto ciò, gli andriesi che hanno casa a Trani o a Bisceglie non potranno spostarsi, ma coloro che hanno seconda casa a Castel del Monte o comunque in altra zona di campagna (inserita nell’ambito dei 407,9 km² di estensione), potranno spostarsi liberamente (limitatamente ai nuclei familiari) a meno che, nel frattempo, non venga emanata un’ordinanza più restrittiva da parte della Sindaca (e questa sembrerebbe esclusa, almeno per questo fine settimana ndr).

Tutte le attività commerciali dovranno chiudere alle ore 18, a eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.

Attività di ristorazione e pizzerie potranno effettuare servizio delivery anche dopo le 18 e l’asporto solo se su prenotazione on line o per telefono e, comunque, "a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti".

Quanto alle attività commerciali attualmente aperte (negozi di telefonia e abbigliamento per bambini, ad esempio) devono chiudere alle ore 18. Il punto è: se aprono il pomeriggio alle ore 17 che senso ha aprire per chiudere dopo un’ora? Evidentemente è raccomandata l’apertura con orario continuato.

Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (domenica di Pasqua) e 5 aprile (lunedì di Pasquetta) sono sospese tutte le attività commerciali tranne le attività di vendita di carburante e combustibile per uso domestico e per riscaldamento, attività di vendita di fiori e piante, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.