Il padre era fornaio e la madre, sebbene casalinga, era il sorriso fatto persona. Le vocazioni sacerdotali nascono anzitutto in famiglia e quella di Vito era la culla ideale. Pur non frequentando la stessa classe si era stabilito tra noi una amicizia sincera, perché anche Vito aveva ereditato dalla madre quel sorriso sincero e accogliente di cui non si può fare a meno se si ha la fortuna di conoscerlo. Quasi tutti i giorni durante le vacanze estive ci vedevamo a casa sua in via Manthonè: un pezzo di focaccia non mancava mai e la mamma si premurava anche di preparare u grattamariann nei giorni particolarmente caldi. Una atmosfera calda capace di trasformare il seme in pianta e poi albero robusto. Vito fu l’unico di quella combriccola di adolescenti a tirare avanti fino al sacerdozio: i genitori, le sorelle e il fratello ne furono orgogliosi. La loro felicità si notava nel calore con il quale lo seguivano quando svolse il suo ministero a san Valentino.

Se in Brasile ha potuto sfidare a viso aperto il regime che voleva assoggettarlo alle sue esigenze, è probabilmente per quelle radici profonde sviluppate nella famiglia e nel seminario di Andria dove ogni giorno don Mario Melacarne, don Pisani e don Sabino Matera scavavano, sia pure con metodologie diverse, negli animi di quei ragazzini per irrobustire la fede e il senso civico. Non so se i sacerdoti usciti da quella fucina formativa abbiano numericamente corrisposto alle aspettative, sicuramente in essa hanno formato il loro carattere molti professionisti della diocesi andriese.

La missione sacerdotale di don Vito si è caratterizzata nel tempo per la cura dei poveri e degli ultimi. Quando, appena ordinato prete, partì per il Brasile nessuno si meravigliò perché era nel suo carattere e se alla fine i brasiliani arrivarono a considerarlo come un sacerdote brasiliano prestato all’Italia (quando lo invitarono a tornare) è perché era riuscito in quella terra sconosciuta a integrarsi totalmente con la popolazione contadina martoriata dai latifondisti a dai militari. Incideva talmente la sua azione a favore degli ultimi che il regime dichiarò che era un sovversivo. Chi ha avuto un sia pur minimo contatto con don Vito sa che lo era veramente. Quella sua azione costante tra i perseguitati, quel suo predicare a viso aperto l’essenza del Vangelo incardinato sull’amore e la giustizia apparve al regime molto pericoloso per la sua stabilità. Camminare insieme alla gente che moriva di fame e viveva in condizioni disumane diventò la sua missione. Aver creato gruppi parrocchiali che si riunivano per pregare ma anche per discutere delle loro problematiche fu una sfida alle autorità dispotiche.

Significativa l’occasione della sua espulsione: rifiutarsi di celebrare la messa per il regime. In fin dei conti cosa gli costava. Vito aveva capito che era in gioco la sua credibilità e per un prete la credibilità è tutto.

Lo abbiamo visto in Andria quando gli fu affidata la cura spirituale di san Valentino (la parrocchia san Riccardo): Non so se fu lo Spirito Santo a suggerire quel nome al vescovo o lo stesso Spirito invogliò don Vito a farsi avanti per quella missione difficile. Fatto è che raramente scelta fu più appropriata e i fatti lo dimostrarono. Chi ha avuto una qualche responsabilità di governo della città sa molto bene che a tratti la sua fu l’unica presenza istituzionale della zona e se san Valentino non è andato alla deriva lo si deve proprio alla sua presenza costante e amorevole, al suo chinarsi sui problemi della sua gente, il suo interpretarli per interpellare le autorità perché si intervenisse in modo adeguato. Non sempre ha ottenuto quello che chiedeva ma è riuscito a stemperare il malumore di un popolo che si sentiva trascurato. Con le suore è entrato in quasi tutte le case cercando di creare la comunità. L’errore delle pubbliche amministrazioni di concentrare in un unico ambiente tutte le famiglie con problemi di povertà, provenienti da situazioni diverse poteva essere un pericolo per la città.

Per fortuna la sua dolcezza ha consentito di tessere le fila di un discorso unitario, motivo per il quale il quartiere, rappresentato oggi anche da un gruppo di Azione Cattolica molto attivo, può rivendicare una maggiore attenzione da parte di tutte le autorità. Il suo è stato un servizio generoso alla intera comunità cittadina, che oggi dovrebbe unirsi a quella ecclesiale per ringraziare don Vito per la testimonianza preziosa resa alla sua Andria. Presumo che non diversamente si è comportato in quel di Canosa.

Cinquant’anni di sacerdozio sono tanti e sicuramente pesanti. Ma la quota cento per i preti non c’è, figuriamoci per don Vito. È sicuro che egli, con incarichi o senza, continuerà a percorrere le vie della sua terra per soccorrere chiunque è attinto dalla sofferenza, non tanto oggi quella fisica o materiale quanto quella spirituale in un mondo permeato più che mai di paura, di incertezza e di preoccupazioni. Don Vito continuerà a spendere il suo sorriso per infondere in tutti la speranza. Tanti cari auguri che tu possa continuare la missione che ti è stata affidata da quel Dio che i tuoi genitori ti/ci hanno insegnato a pregare intensamente. Oggi, anche se non fisicamente, saremo in tanti in cattedrale per unirci a te nella preghiera di ringraziamento al buon Dio e implorare per te salute e grazia.

Ps. Oggi è la prima parte della tua festa, sicuramente la più importante. Ma quando butteremo all’aria le mascherine e potremo abbracciarci troveremo il modo di celebrare la seconda parte, nella speranza che il Vescovo ti abbia fatto monsignore nel frattempo.