Il crocifisso spezzato

Tra la chiesa delle Croci, quella di Gesù di Misericordia e quella di santa Croce dopo la guerra si costituì un agglomerato urbano di natura popolare caratterizzato dalla presenza di diversi parchi. Per parco si intende uno spazio più o meno grande recintato entro il quale nascevano una o due abitazioni e un laboratorio artigianale. L’attuale via Croci, che delimitava questo agglomerato, era, con via S. Maria del Miracoli, una via di uscita verso la campagna e questi laboratori erano preziosi per una sistematina al traino, “ferrare” gli zoccoli al cavallo, comprare gli utensili da lavoro, ecc. Essendo queste attività chiuse dal parco era consentita libertà di movimento e nel contempo era lasciata libera la viabilità. La gente è più ingegnosa quando ha la libertà di organizzarsi. Essendo l’agglomerato circondato dalle chiese menzionate la devozione verso la Croce o, meglio, il Crocifisso era molto sentita, tanto che durante la quaresima si era soliti fare la via Crucis pubblica toccando questi parchi che spesso facevano trovare altarini ben addobbati con i quadri delle stazioni della via Crucis. Il vostro narratore come chierichetto ha vissuto tante volte questi momenti di viva partecipazione. Fattosi grandicello invece il quartiere si è popolato intensamente e la tradizione lentamente è scomparsa.

In uno di questi parchi aveva la sua attività un falegname molto noto e capace di realizzare di tutto, dai mobili ai traini, ai tini e altri attrezzi di lavoro. Per fortuna sua, oltre le quattro figlie femmine, riuscì a mettere al mondo anche un figlio maschio che divenne l’orgoglio del papà e il naturale erede della bottega. Per questo il padre non si preoccupò quando il figlio, Riccardo, evidenziò scarsa voglia di studiare: se lui analfabeta aveva messo su quella fonte di benessere per la famiglia anche il figlio Riccardo poteva farcela sotto la sua guida. E in effetti Riccardo crebbe sano, aitante e imparò bene il mestiere. Era diventato insomma un buon partito sul quale molte ragazze avevano messo occhio. Purtroppo, però, un incidente sul lavoro costrinse il padre su una sedia a rotelle e la vita di Riccardo, ancora ventenne, cambiò radicalmente: doveva tirare avanti da solo la bottega e nel contempo aiutare il padre negli spostamenti, di conseguenza dovette anche rinviare il matrimonio in attesa che tutte le sorelle si sistemassero.

Assistere un padre invalido è cominciare a provare la durezza della vita. Nonostante il ragazzo fosse sempre disponibile, come le altre sorelle, l’uomo, abituato a lavorare e ad essere autonomo, nel giro di poco tempo andò in depressione e lentamente si lasciò morire: il suo cruccio era non solo non poter aiutare il figlio nel lavoro ma doverlo anche distrarre per essere curato. Riccardo soffrì molto per la prematura perdita del genitore con il quale viveva in simbiosi.

Rimasto solo, la mamma disse al figlio che era tempo di sposarsi in modo da avere a fianco una donna che l’amasse e gli desse dei figli, tanto le sorelle erano tutte sposate e lui poteva pensare al suo futuro. Riccardo fu d’accordo ma disse alla mamma e alla fidanzata che aveva bisogno di tre, quattro mesi perché voleva scolpire nella sua bottega il Crocifisso da mettere al capezzale del letto. Fissarono la data e tutti cominciarono i preparativi. Riccardo, invece, quando si liberava da impegni di lavoro, si chiudeva nella bottega a scolpire il Crocifisso. Prese un grosso tronco di legno duro e cominciò a immaginare il “suo” Cristo. Doveva essere sofferente ma anche dare speranza. Di Crocifissi lui ne aveva visti tanti, ma erano tutti stilizzati, inespressivi. Quando un artista cerca di produrre un’opera originale si immerge in un mondo tutto suo, subisce il travaglio della ricerca per materializzare al meglio quello che il cuore gli suggerisce. Questa volta c’era un elemento in più: l’affetto. Quando pensava a come potesse essere il volto del Cristo sofferente sulla croce gli veniva sempre in mente il volto sofferente del padre seduto sulla sedia a rotelle. Quella immagine lo tormentava continuamente tanto che decise di dare al Cristo il volto di suo padre, così gli era più facile. Per prima cosa pensò di incastonarlo direttamente nella croce, quasi a significare che il corpo del Redentore fosse un unicum con lo strumento della redenzione e quindi anche suo padre sarebbe stato nel cuore di Cristo. Il tentativo non riuscì perché la Croce si spezzò. Ricominciò allora a lavorare sul corpo di Cristo che poi avrebbe adagiato sulla croce. Ci mise tanta passione che il volto riuscì alla perfezione, tanto che quando la mamma lo vide si mise a piangere per l’emozione. Rassomigliava in modo impressionante al volto del marito degli ultimi tempi. Tanto che la fidanzata, preoccupata che l’immagine del suocero potesse distrarla, disse a Riccardo: ma io riuscirò a pregare davanti a questo Crocifisso? Tranquilla, disse Riccardo, vedrai che sarà più facile davanti a un volto vero piuttosto che davanti a uno freddo. E la futura moglie gli diede ragione.

Fare il tronco del corpo non fu difficile, il problema sorse quando arrivò alle gambe. Come faceva a rappresentare l’inerzia delle gambe del padre? Il tema era fuori delle sue possibilità. Un giorno con una scusa chiamò nella bottega il parroco, don Ciro Moccia, un giovane prete di Montemilone che si faceva benvolere da tutti i parrocchiani delle Croci. Don Ciro quando vide il volto di Cristo rimase impressionato, avendo avuto modo di conoscere il padre di Riccardo. Poi affrontarono il problema delle gambe. Nessuna delle soluzioni prospettate soddisfaceva Riccardo. Alla fine il prete ebbe una idea geniale: “accenna solamente alle gambe e ti interrompi lasciando il vuoto fino ai chiodi dei piedi. Tuo padre camminava con le tue gambe, anche Cristo ha bisogno delle tue gambe per camminare nella tua famiglia e nel mondo”. A Riccardo finalmente l’idea piacque e si mise di nuovo al lavoro. Il risultato fu ammirevole, tanto che quando don Ciro andò a benedire la casa Riccardo riunì tutti i familiari intorno al suo lavoro. Lo stupore e le risatine dei presenti furono superati quando don Ciro ripetette il messaggio: “vostro padre ha avuto bisogno di voi per camminare, questo Crocifisso ci ricorderà che Gesù oggi ha bisogno di noi per camminare nel mondo”. L’emozione allora travolse tutti i presenti. La famiglia, come tante allora, sentiva profondamente la religiosità.

Passò del tempo, Riccardo ebbe tre figli e continuò il suo impegno nell’Azione Cattolica della parrocchia, anche se il parroco era cambiato, ora c’era don Riccardo Losappio.

Un giorno sentì dal parroco che il vescovo, mons. Lanave aveva un problema con il legno del più bel Crocifisso di Andria. Essendo fatto di legno tenero era stato attaccato da tarli e termiti. Per di più lo stato di conservazione era stato pessimo nella cappella di San Bartolomeo, esposto alla polvere e alla umidità che avevano contribuito a formare un strato di muffa, tanto che i piedi e il perizoma sembravano svuotati. Lanave, che era innamorato di quel crocifisso perché riteneva che molto verosimilmente fosse stato realizzato da un artista andriese nei secoli passati, lo portò al laboratorio della Sovrintendenza alle belle arti di Firenze pensando addirittura di sostituire quelle parti erose. Provvidenziali arrivarono dall’America delle resine particolari per cui si riuscì a riempire i buchi e riportare allo splendore antico quel Crocifisso. Quando il parroco disse a Riccardo che si recava in cattedrale per assistere all’innalzamento del Crocifisso, Riccardo insistette per andare insieme perché voleva vedere quel capolavoro da vicino. Vedendolo adagiato per terra rimase stupefatto, per un attimo addirittura pensò che a farlo potesse essere stato uno dei suoi antenati, falegnami pure loro. Questo pensiero lo mandò in estasi cercando di paragonare il Crocifisso della cattedrale a quello da lui realizzato. Notò infatti una differenza: la testa del Cristo della Cattedrale era reclinata mentre il suo aveva gli occhi diritti sull’osservatore. Il parroco che gli era vicino disse che era naturale: il sacrificio del Cristo dell’altare era a beneficio di tutta l’umanità, quello del padre era per la famiglia. Era immerso in questi pensieri quando il Crocifisso sfuggì di mano agli operai andò a terra e si spaccò. Lanave rimase senza parole, gli operai erano confusi, qualche sacerdote si inginocchiò in preghiera, qualche credulone pensò a una imminente disgrazia: erano tutti smarriti fino a quando gli operai, confabulando con Riccardo, fecero osservare che il tarlo aveva minato la struttura stessa del Crocifisso, quindi prima o poi si sarebbe frantumato: pensarono allora che quella caduta era stata provvidenziale perché aveva consentito di scoprire “il tumore” che si portava dentro il corpo di quel Cristo dal volto andriese. Ebbero ragione perché la Sovrintendenza di Bari riuscì a risanare il tutto riportandolo al colore originale.

Fu Riccardo a raccontare il tutto in parrocchia lasciandosi sfuggire alla fine una considerazione tutta evangelica: “se non si muore non si risorge: parole tante volte sentite e forse mai comprese profondamente”.

Ps. Gesù crocifisso, che hai divinizzato la natura umana assumendola voi stesso, guarda alla nostra debolezza e salvaci da questa tremenda pandemia. Tu puoi farlo! Tu sì che puoi farlo!