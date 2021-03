Andria riscopre la sua “fede” grazie alle restrizioni del covid. Una moltitudine di cittadini davanti ai sagrati delle chiese ha onorato ieri la domenica delle Palme.

La fotografia della prima domenica di zona rosso scuro ci rimanda ad un dì festivo in piena regola. Su viale Gramsci e sul viale della passeggiata famiglie intere e comitive hanno liberamente ciondolato dalle prime ore della mattinata e fino alla sera.

Numerosi gli sportivi dilettanti, quelli della domenica, che hanno preso d’assalto la villa comunale e i viali prospicienti. Una moltitudine di macchine, tutte cariche di tavoli, sedie e vettovaglie, in direzione Castello.

In tanti, anche a piedi, sono stati fermati dalle Forze dell'Ordine che, con tutta la buona volontà, non saranno mai abbastanza per controllare e presidiare il territorio in questo periodo di piena emergenza.

Ci rendiamo conto che in questo particolare periodo, dopo ormai un anno di stop & go, sacrifici e reclusioni più o meno forzate, restare ancora in casa ci rende nervosi. È pur vero che siamo nel pieno della terza ondata, i numeri stanno crescendo anche nella nostra città al ritmo di quasi 50 contagiati al giorno, e che la ratio dei DPCM e delle Ordinanze è quella di farci stare in casa con la famiglia per non rischiare di portare in giro più di quanto non stia già facendo da solo questo maledetto covid. Gli spostamenti devono essere motivati da comprovate necessità, da esigenze di lavoro e di salute: in Italia però siamo bravi a trovare sempre le eccezioni alla regola, senza renderci conto che la regola è fatta per salvaguardarci nel bene e nel male come comunità, facendo prevalere l’interesse di tanti con il sacrificio dei singoli.

Nota positiva di questa prima domenica in "Rosso scuro", rafforza dal sugo tirato della seppia (come tradizione vuole) è l'immagine degli operai e tecnici che lavorano sui binari della Barinord. Ironia a parte, rivolgiamo un invito alla prudenza e al rispetto dei sacrifici di tante categorie professionali.