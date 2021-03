La famiglia della condotta Slow Food Castel del Monte si allarga

Il Congresso della Condotta Castel del Monte, che si è celebrato sabato 27 marzo in modalità videoconferenza, ha segnato un momento importante nella vita associativa della stessa Condotta.

La crisi legata alla pandemia ha inciso fortemente sulle dinamiche associative, in un momento già particolarmente delicato della nostra associazione. Il cambio di rotta strutturale avviato da Slow Food nel 2017 con il Congresso Internazionale di Chengdu, merita di esser sostenuto con maggiore forza e determinazione anche dai più piccoli nodi della rete, affinché la “fiamma” resti viva ed il processo di cambiamento in atto dia i suoi frutti nel più breve tempo possibile.

È il momento per le condotte di rafforzare il sostegno ai piccoli produttori, allevatori e pescatori del territorio, di aiutare e sostenere la ripartenza dei nostri osti, cuochi contadini, ma soprattutto stare a fianco degli ultimi, delle persone in difficoltà, di coloro che, anche per via della crisi in atto, hanno sempre più difficoltà di accesso al cibo buono, pulito e giusto.

La Condotta Castel del Monte, partendo da questi elementi, mossa dalla volontà di ripartire con una rinnovata speranza verso quel cambiamento tanto ambito, sempre ispirata dai documenti elaborati da Slow Food Italia, che indicano la futura rotta della nostra associazione e la mission perseguita a livello internazionale, e dal programma di Slow Food Puglia presentato dalla futura squadra regionale, ha discusso e tracciato le linee guida dell’attività da svolgere sul territorio per il quadriennio 2021/2025.

La condotta riparte dal programma del precedente mandato, su cui c’è ancora molto da fare, allineandosi rispetto agli obiettivi e ai pilastri sanciti dal nazionale e dal regionale ed individua quindi le principali tematiche sulle quali concentrerà la propria mobilitazione:

A) Advocacy: attivare e sostenere la rete di influenza politica.

B) Educazione: ispirare le nostre scelte alimentari, definire l’agricoltura che vogliamo.

C) Biodiversità: recuperare i saperi, le comunità e le culture tradizionali da difendere e sostenere.

Nella sua continua evoluzione, l’Associazione Slow Food, partendo dal concetto di cibo buono, pulito e giusto, ha in questi anni messo al centro la salvaguardia della biodiversità e il progetto di Terra Madre, per affrontare oggi tematiche di portata globale come i cambiamenti climatici, la globalizzazione, la tutela delle popolazioni indigene, l’accesso democratico alla conoscenza.

Il Congresso di Condotta è stato aperto dalla relazione del fiduciario uscente Vincenzo Milano che ha riferito dell’attività svolta nel corso del triennio trascorso durante il quale ha retto l’Associazione e ha presentato all’Assemblea il prossimo gruppo di lavoro e il nuovo programma di mandato. Successivamente si è proceduto all’approvazione del rendiconto economico 2020 ed alla nomina del nuovo Comitato di Condotta.

All’unanimità l’assemblea ha approvato il rendiconto economico 2020 ed eletto per il prossimo quadriennio 2021-2025 a comporre il Comitato di Condotta i soci: Balducci Agostino, De Corato Nicola, Di Bari Luca, Massaro Giovanni, Milano Vincenzo e Sardaro Mario, già membri del comitato uscente, a cui si aggregano nuove risorse umane, disposte a sostenere la condotta, operando in maniera fattiva alle progettualità inserite nel programma e alla elaborazione di sempre di nuove proposte: Mirella Caldarone, Antonio Tucci, Giuseppe Lombardi, Enza Sgaramella, Roberta Attimonelli, Felice Fuzio.

Al termine dei lavori l’Assemblea ha ringraziato tutti i membri del Comitato di Condotta ed ha porto al nuovo Comitato i più fervidi auguri di buon lavoro.

Successivamente nella prima riunione del neo Comitato di Condotta eletto si è proceduto ad eleggere il fiduciario, il segretario ed il tesoriere. Sono risultati eletti: Vincenzo Milano - Fiduciario, al suo secondo mandato; Nicola De Corato - Segretario e Agostino Balducci - Tesoriere.

Inoltre la Condotta ha stabilito una serie di deleghe importanti affidate al gruppo dei neo eletti, rimanendo sempre aperta alla collaborazione di quanti associati e non desidereranno avvicinarsi all’associazione per apportare nuove idee o progetti funzionali all’attività.