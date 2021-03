Nasce ad Andria l’Associazione delle Imprese degli Insediamenti produttivi

Il 26 marzo, in una delle sedi della zona PIP di Andria, decine di imprese localizzate nel Piano degli Insediamenti Produttivi e altri professionisti interessati hanno costituito la Associazione delle Imprese degli Insediamenti produttivi di Andria, eleggendo come presidente Michele Losito, legale rappresentante della società Euroluce srl, ed il Comitato direttivo composto da imprese e professionisti aderenti.

«La associazione - spiega Losito - nasce come comitato di imprese per la soluzione di problemi immediati del PIP (che sono anche problemi dello sviluppo e della economia cittadina) quali:

-​La ricognizione finanziaria seria e definitiva del Piano per determinare esattamente il costo delle aree e la eventuale necessità di conguaglio di oneri da parte delle imprese

-​Il completamento delle assegnazioni delle aree produttive e delle aree a servizi, che può dare impulso alla intera economia cittadina

-​La dotazione di urbanizzazioni importanti quali il gas metano e la rete digitale a banda larga

Oltre i primi passi immediati il nostro intento è la costituzione di una rete intelligente e coesa delle imprese Andriesi, per competere meglio, per sviluppare la innovazione, per ottenere risorse, incentivi e finanziamenti su progetti di sviluppo, e per rafforzare la nostra appartenenza al territorio e alla comunità. Crediamo che sia un passaggio cruciale per il rilancio non solo della economia: le imprese e gli imprenditori voglio farsi protagonisti anche nella rinascita civile di Andria.

In coerenza con questi intenti, il nostro progetto è di aprire la associazione, dopo la partenza sui problemi del PIP, ad altre imprese e professionisti cittadini per far sì che la nostra unione possa diventare punto di forza di tutti».